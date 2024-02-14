Бриллианты, золото и часы с МКС: в Новосибирске пройдет выставка "Ювелирная Сибирь"

Там можно примерить и приобрести модные украшения известных брендов

14 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KAS7k

Ювелирные украшения / Фото: архив ООО "ЭкспоИвентс"

Хотите почувствовать себя королевой? Тогда приходите с 22 по 25 февраля 2024 года в новосибирский "Экспоцентр", где пройдет международная выставка-продажа "Ювелирная Сибирь-2024". Гостей ждут более 80 тысяч украшений из модных коллекций, которых нет в Сибири, а также приятные цены от производителей, акции, скидки и розыгрыши изделий от известных брендов. Вход бесплатный.

Какие украшения будут на выставке?

Продукцию представят свыше 100 компаний со всей России, а также из Казахстана и Монголии. Это и известные модели, и эксклюзивные дизайнерские новинки.

Один из главных трендов года – янтарь. Его можно найти в калининградских коллекциях. Итальянские и американские бренды – в экспозициях "Сороки", Stile Italiano*.

"Невский-Т" представит новую коллекцию, в ней бум сезона – непарные серьги с центральным элементом в виде камня в акцентной серьге.

Ювелирные украшения / Фото: архив ООО "ЭкспоИвентс"

Бренды "Узор Утум", "Саха Алаас", "Уран Саха" продемонстрируют легендарные якутские бриллианты, украшения из золота, серебра и даже из бивня мамонта.

"Кубачи Алиханова" и "Кубачи Рос Золото Хурдаева" сохраняют верность традициям и предлагают медно-чеканные изделия, с чернью, гравировками, слоновой костью.

Часы, уже вошедшие в историю, привезет в обновленном дизайне компания "Русское время". Космонавт Сергей Прокопьев брал часы 913 серии на 370 суток на МКС. Теперь они – счастливый символ летчиков, который можно будет приобрести.

Что разыграют на выставке?

Главный приз, стоимостью 170 тыс. рублей, – авторские золотые серьги с празиолитом и бриллиантами.

Master Brilliant* разыграет серебряную подвеску с бриллиантом.

Atoll Jewerly* подарит покупателям сертификат с бонусами на последующие покупки, сохраняя скидки и оптовые цены на бриллианты.

Вы обязательно найдете свое украшение на "Ювелирной Сибири" и получите шанс выиграть ценный приз. Для получения бесплатного билета посетителя подайте заявку на сайте. Подписывайтесь на группу в ВК и узнавайте новости о розыгрышах первыми.

ООО "ЭкспоИвентс"

Тел: 8 (383) 304-81-55

Почта

Сайт *Stile Italiano ("Стиль Итальяно"); Master Brilliant ("Мастер Бриллиант"); Atoll Jewerly ("Атолл Джелери").

Возрастное ограничение 0+

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте. Сроки проведения: с 22.02 по 25.02.2024 года.

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