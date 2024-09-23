Британцу отказались выдавать загранпаспорт из-за "Звездных войн"
Мальчик носит фамилию Скайуокер
23 сентября 2024, 06:40, ИА Амител
Как сообщает New York Post, семилетнему мальчику из Великобритании было отказано в выдаче загранпаспорта из-за его фамилии – Скайуокер. Власти объяснили это тем, что Disney владеет авторскими правами на франшизу "Звездные войны".
Сотрудники местного МВД предложили родителям мальчика либо изменить его фамилию, либо получить разрешение от компании на ее использование.
Полное имя ребенка – Локи Скайуокер Моубрей. Родители назвали его так из-за своей любви к популярной франшизе, созданной Джорджем Лукасом. Проблема с загранпаспортом возникла, когда вся семья захотела поехать в Доминикану. Однако, несмотря на все трудности, ситуация разрешилась, и ребенок все же получил паспорт.
Не уточняется, какие именно меры были приняты для этого.
07:08:33 23-09-2024
Походу дураки в каждых странах водятся
07:27:04 23-09-2024
Гость (07:08:33 23-09-2024) Походу дураки в каждых странах водятся ... были сомнения?
09:41:29 23-09-2024
так может все таки имя, а не фамилия, иначе у родителей была бы такая же