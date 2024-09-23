Британцу отказались выдавать загранпаспорт из-за "Звездных войн"

Мальчик носит фамилию Скайуокер

23 сентября 2024, 06:40, ИА Амител

Дарт Вейдер / Фото: pxhere.com/ru/photo/821973

Как сообщает New York Post, семилетнему мальчику из Великобритании было отказано в выдаче загранпаспорта из-за его фамилии – Скайуокер. Власти объяснили это тем, что Disney владеет авторскими правами на франшизу "Звездные войны".

Сотрудники местного МВД предложили родителям мальчика либо изменить его фамилию, либо получить разрешение от компании на ее использование.

Полное имя ребенка – Локи Скайуокер Моубрей. Родители назвали его так из-за своей любви к популярной франшизе, созданной Джорджем Лукасом. Проблема с загранпаспортом возникла, когда вся семья захотела поехать в Доминикану. Однако, несмотря на все трудности, ситуация разрешилась, и ребенок все же получил паспорт.

Не уточняется, какие именно меры были приняты для этого.