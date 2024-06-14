Британец подал в суд на Apple за разрушение его брака
Он потерял из-за развода 566 млн рублей
14 июня 2024, 17:31, ИА Амител
Мужчина из Великобритании, который изменял своей жене, подал в суд на Apple. Причиной стал развод с супругой, увидевшей на домашнем компьютере переписку с проститутками, пишет The Times.
Британец общался с ними через iMessage, а потом удалял переписки со смартфона. Но они сохранились на компьютере, который был подключен к тому же Apple ID.
Мужчина потерял после развода более 5 млн фунтов (около 566 млн руб.) и намерен взыскать их с Apple. Он утверждает, что компания не предупреждает пользователей о необходимости удаления сообщений iMessage на всех связанных устройствах.
Британец надеется, что другие люди, оказавшиеся в аналогичной ситуации, подадут против Apple коллективный иск.
17:51:16 14-06-2024
Облом ему будет, эти 5 млн уже до развода ему не принадлежали
18:30:53 14-06-2024
С вотсаппом та же проблема. Не сразу удаляет с компа то,что удаляет с телефона