Британские ученые нашли карту, которая может вести к Ноеву Ковчегу
Место может находиться на территории современного Ирана
04 ноября 2024, 15:45, ИА Амител
Сотрудники Британского музея смогли расшифровать самую древнюю карту в мире. Они считают, что она может помочь им найти Ноев ковчег, пишет The Sun.
Табличка Imago Mundi была обнаружена на Ближнем Востоке в 1882 году и привезена в Великобританию. Она представляет собой глиняную пластину с картой-схемой.
Специалисты долгое время пытались понять значение символов, которые были выгравированы на табличке. На обратной стороне есть несколько абзацев клинописи, описывающих сотворение Земли. Исследователи считают, что в тексте есть явные отсылки к библейским историям.
Они предполагают, что задняя часть артефакта содержит загадку, которая указывает путь к Ноеву ковчегу. В одном из отрывков говорится о том, что нужно пройти "семь лиг", чтобы увидеть нечто "огромное, как сосуд парсикту". Это слово использовалось на других древних вавилонских артефактах для обозначения Ноева ковчега.
В другом отрывке описан путь и даны инструкции, как добраться до "Урарту" – месту, где, согласно древним месопотамским текстам, Ной и его семья причалили на ковчеге. Предположительно, это место находится на территории современного Ирана.
21:35:28 04-11-2024
Что они употребляли?
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11:58:45 06-11-2024
Гость (16:38:49 05-11-2024) А чего его искать? Ищите в Турции, на вершине горы Арарат.... Арарат упоминается как гори а не гора. Турция далеко от того места то что описано в библии. Арат еще ближе и логичнее…
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