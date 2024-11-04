Британские ученые нашли карту, которая может вести к Ноеву Ковчегу

Место может находиться на территории современного Ирана

04 ноября 2024, 15:45, ИА Амител

Ковчег / Фото: pxhere.com/ru/photo/696796

Сотрудники Британского музея смогли расшифровать самую древнюю карту в мире. Они считают, что она может помочь им найти Ноев ковчег, пишет The Sun.

Табличка Imago Mundi была обнаружена на Ближнем Востоке в 1882 году и привезена в Великобританию. Она представляет собой глиняную пластину с картой-схемой.

Специалисты долгое время пытались понять значение символов, которые были выгравированы на табличке. На обратной стороне есть несколько абзацев клинописи, описывающих сотворение Земли. Исследователи считают, что в тексте есть явные отсылки к библейским историям.

Они предполагают, что задняя часть артефакта содержит загадку, которая указывает путь к Ноеву ковчегу. В одном из отрывков говорится о том, что нужно пройти "семь лиг", чтобы увидеть нечто "огромное, как сосуд парсикту". Это слово использовалось на других древних вавилонских артефактах для обозначения Ноева ковчега.

В другом отрывке описан путь и даны инструкции, как добраться до "Урарту" – месту, где, согласно древним месопотамским текстам, Ной и его семья причалили на ковчеге. Предположительно, это место находится на территории современного Ирана.