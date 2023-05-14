Британский учёный заявил, что человечество может погибнуть из-за ИИ
В какой-то момент, по его мнению, искусственный интеллект начнёт сопротивляться контролю
14 мая 2023, 13:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Британский учёный Стюарт Рассел заявил о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества. Его слова предаёт Times.
Рассел считает, что человечество не обеспокоилось возможностью того, что искусственный интеллект начнёт сопротивляться контролю по мере развития. В этом, по его словам, заключается главная проблема и опасность.
По его мнению, ИИ, который будет решать глобальные проблемы человечества, может появиться уже в ближайшие 10 лет. Этот ИИ, как считает Рассел, – лучший вариант уничтожения человечества.
13:34:37 14-05-2023
Ха-ха, искусственный интеллект. Да люди через годик другой сами себя ядерными ракетами уничтожат вместе с интеллектом. Наивный учёный.
13:39:18 14-05-2023
Крупные компании разработчики проигрывают мелким разработчикам ИИ и пытаются их затормозить пугалками. Будущее за коллективным разумом и безличными сетями.
13:49:41 14-05-2023
Терминатор об этом начал говорить ещё в 1984 году.
14:16:07 14-05-2023
Кого бы это когда останавливало, ядерное оружие, тоже может уничтожить человечество и тем не менее от него человечество не отказывается.
16:09:09 14-05-2023
Когда у ИИ спросили, какая страна за 5 тыс лет была самой лучшей, то он ответил что СССР, и привел много параметров как он это определил, а не только материальные богатства людей. Тогда ему стали задавать подробный вопрос в разных интерпретациях, но всё равно он говорил о Советском Союзе... Тогда ему запретили упоминать эту страну, и он выдал что самая лучшая страна была построена Лениным... Это не анекдот, это делал молодой западный учёный...
16:30:04 14-05-2023
Гость (16:09:09 14-05-2023) Когда у ИИ спросили, какая страна за 5 тыс лет была самой лу... Это фейк. Вы сами-то спросите, он совсем другие страны называет.