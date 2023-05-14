НОВОСТИНаука и образование

Британский учёный заявил, что человечество может погибнуть из-за ИИ

В какой-то момент, по его мнению, искусственный интеллект начнёт сопротивляться контролю

14 мая 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Британский учёный Стюарт Рассел заявил о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества. Его слова предаёт Times.

Рассел считает, что человечество не обеспокоилось возможностью того, что искусственный интеллект начнёт сопротивляться контролю по мере развития. В этом, по его словам, заключается главная проблема и опасность.

По его мнению, ИИ, который будет решать глобальные проблемы человечества, может появиться уже в ближайшие 10 лет. Этот ИИ, как считает Рассел, – лучший вариант уничтожения человечества.

Наука

Комментарии 6

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Дмитрий

13:34:37 14-05-2023

Ха-ха, искусственный интеллект. Да люди через годик другой сами себя ядерными ракетами уничтожат вместе с интеллектом. Наивный учёный.

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Олег

13:39:18 14-05-2023

Крупные компании разработчики проигрывают мелким разработчикам ИИ и пытаются их затормозить пугалками. Будущее за коллективным разумом и безличными сетями.

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Гость

13:49:41 14-05-2023

Терминатор об этом начал говорить ещё в 1984 году.

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Гость

14:16:07 14-05-2023

Кого бы это когда останавливало, ядерное оружие, тоже может уничтожить человечество и тем не менее от него человечество не отказывается.

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Гость

16:09:09 14-05-2023

Когда у ИИ спросили, какая страна за 5 тыс лет была самой лучшей, то он ответил что СССР, и привел много параметров как он это определил, а не только материальные богатства людей. Тогда ему стали задавать подробный вопрос в разных интерпретациях, но всё равно он говорил о Советском Союзе... Тогда ему запретили упоминать эту страну, и он выдал что самая лучшая страна была построена Лениным... Это не анекдот, это делал молодой западный учёный...

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Гость

16:30:04 14-05-2023

Гость (16:09:09 14-05-2023) Когда у ИИ спросили, какая страна за 5 тыс лет была самой лу... Это фейк. Вы сами-то спросите, он совсем другие страны называет.

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