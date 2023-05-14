Британский учёный заявил, что человечество может погибнуть из-за ИИ

В какой-то момент, по его мнению, искусственный интеллект начнёт сопротивляться контролю

14 мая 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Британский учёный Стюарт Рассел заявил о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества. Его слова предаёт Times.

Рассел считает, что человечество не обеспокоилось возможностью того, что искусственный интеллект начнёт сопротивляться контролю по мере развития. В этом, по его словам, заключается главная проблема и опасность.

По его мнению, ИИ, который будет решать глобальные проблемы человечества, может появиться уже в ближайшие 10 лет. Этот ИИ, как считает Рассел, – лучший вариант уничтожения человечества.