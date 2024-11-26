Британского дипломата лишили аккредитации в РФ за ложные данные при въезде

Кроме того, ФСБ увидела в его деятельности признаки разведработы

26 ноября 2024, 19:55, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Сотрудника посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию и возможную разведработу. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в ФСБ.

По информации ведомства, дипломата отправили в столицу по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании на пост второго секретаря политотдела посольства. Он сменил в должности одного из шестерых разведчиков из Великобритании, которых выслали из РФ.

При получении разрешения он намеренно указал ложную информацию. Кроме того, ФСБ выявила признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы.

Прайора лишили аккредитации. Ему дали две недели на отъезд из России.