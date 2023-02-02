Бронетехникой не обойдётся. Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы

РФ не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы "в новую войну" с Москвой, но знает, "чем ответить"

02 февраля 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Сегодня, 2 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Волгоград, где выступил на мероприятии, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве. Как сообщает РИА Новости, в ходе своей речи глава государства оценил поставки танков Украине фразой "нам есть чем ответить".

Глава государства подчеркнул, что РФ не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы "в новую войну" с Москвой, но знает, "чем ответить", добавив, что применением бронетехники "дело не закончится".

Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова обозначают, что страна будет задействовать имеющийся у неё потенциал, чтобы дать ответ в ходе специальной военной операции.