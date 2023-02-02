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Бронетехникой не обойдётся. Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы

РФ не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы "в новую войну" с Москвой, но знает, "чем ответить"

02 февраля 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Сегодня, 2 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Волгоград, где выступил на мероприятии, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве. Как сообщает РИА Новости, в ходе своей речи глава государства оценил поставки танков Украине фразой "нам есть чем ответить".

Глава государства подчеркнул, что РФ не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы "в новую войну" с Москвой, но знает, "чем ответить", добавив, что применением бронетехники "дело не закончится".

Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова обозначают, что страна будет задействовать имеющийся у неё потенциал, чтобы дать ответ в ходе специальной военной операции. 

 

Комментарии 32

  • Стандартная формулировка да и только. Что то не видно ответов на открытую агрессию против России и народа. Но в глаза бросаются всевозможные и по любому поводу вспоможения нашим смертельным врагам коалиции сша.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А чё так можно было ?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Что то не видно ответов на открытую агрессию против России и народа. **** Что-то не видно, чтобы где-то кто-то открыто атаковал наши границы. Где и какие полчища танковыми колоннами с боями рвутся в глубь нашей страны, насилуют, грабят и убивают наших граждан бандами уголовников-оккупантов?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Банды уголовники оккупантов минимум 8 лет насилуют, грабят и убивают русских, а если считать что Киев на самом деле и есть глубь нашей русской страны, то уже больше 30 лет он фактически оккупирован. Когда наши Берлин брали никто уже в глубь страны не рвался, но война не была закончена пока не взяли Берлин. Разницы нет, где убивают русских, в глуби страны или на окраине, за это должна быть ответка
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вглубь нашей страны не рвутся, не потому что не хотят, а потому что пока не могут. Но это пока. Поставки оружия могут сделать так, что смогут
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Одного учителя истории из Барнаула достаточно, чтобы ответить. А если это было бы сделано 11 месяцев назад, тогда и с учителем истории было бы все в порядке
    03 февраля, Гость   Ответить
  • бандами уголовников-оккупантов? **** Ах как жжет глаголом этот оппик) ты прямо кричишь, что ты против нашей страны, против СВО, но за хохлов. Так что ты ЗДЕСЬ делаешь? Езжай в хохлостан. Вон, твои идейные соратники типа Смольянинова уже там и уже в ВСУ записываются. Вали отсюда, тебе здесь не рады.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Когда наши Берлин брали никто уже в глубь страны не рвался **** Аналогия со Второй Мировой абсолютно неуместна. Тогда немцы вероломно атаковали наши границы, танковыми полчищами наступали вглубь нашей страны, на нашей территории массово насиловали, грабили и убивали наших граждан. А сейчас всё действо происходит на территории соседней страны, сущестовавние которой официально было признано руководством нашей страны и всеми другими странами.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Одного учителя истории из Барнаула достаточно, чтобы ответить. **** Предлагаете за одного положить ещё сотню-другую? Сами-то готовы, чтобы вас заживо разорвало на части или чтобы вы сгорели заживо, как это можно наблюдать на множестве видео на ютьюбе и в телеграме?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Где и какие полчища танковыми колоннами с боями рвутся в глубь нашей страны, насилуют, грабят и убивают наших граждан бандами уголовников-оккупантов?////////Нужно именно ждать пока вглубь полезут? А Белгородская область не Россия?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • официально было признано руководством нашей страны и всеми другими странами. **** В течение 8 лет этот режим, пришедший к власти после незаконного переворота, убивал граждан с российским паспортом - мирных жителей Донбасса. Больше никаких аналогий или оснований не надо. США за 5 тысяч своих погибших 11.09, в Афганистане убили более миллиона. Напоминаю, страна находится от них за 10 тысяч километров. А из террористов афганцем быль лишь один из 9 человек. И Бен Ладена нашли не в Афганистане, а в Пакистане.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Уже мало кто помнит, но Афганистан до нашего туда вторжения был вполне светской и дружественной нам страной, и даже вполне успешно развивался экономически. И только в результате нашей "интернациональной помощи" там появились горы трупов, исламисты-фанатики и их клятвы кровной мести всем русским "кяфирам" (неверным). И пошёл нескончаемый поток наркотиков в нашу страну.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот ответит Путин гейропейцам,тем же немцам отнюдь не вводом соответствующей бронетехники в их страны,подобной,той,которой те снабжают украинцев для последующего убийства наших солдат и что,штаты встрянут?Будут мстить за своих вассалов,начнут межконтинентальную войну?Вассалы,они и в Африке вассалы и в "прекрасном европейском саду" вассалы.Ими можно и пренебречь хотя бы ради жизни самих прекрасных американских штатов.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Где и какие полчища танковыми колоннами с боями рвутся в глубь нашей страны, насилуют, грабят и убивают наших граждан бандами уголовников-оккупантов?////////Нужно именно ждать пока вглубь полезут? А Белгородская область не Россия?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Уже мало кто помнит, но Афганистан до нашего туда вторжения был вполне светской и дружественной нам страной, **** Не стану здесь в бесплодные споры вступать, вам что-либо доказывать бесполезно. Я вижу вашу направленность, вы ненавидите нашу страну, вы ориентируетесь на «сияющий град на холме». Флаг вам в руки. Только прежде, чем делать такие заявления, что это из-за Союза Афганистан стал тем, чем стал, просто загуглите в интернете сколько и чего Союз там построил, какие образовательные и медицинские программы он привнес в их жизнь. И потом, чисто для освежения мозгов, проверьте тоже самое в отношении Штатов. Разница - небо и земля.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно именно ждать пока вглубь полезут? А Белгородская область не Россия? ***** А разве её кто-то обстреливал до СВО и наших "оборонительных" ракетных ударов по Украине?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • что,штаты встрянут? **** На ютьюбе и в телеграме полно роликов, где европейцы, прежде всего поляки, во время езды по автобанам близ восточных границ снимают стоящие в полной боевой готовности сплошными рядами зенитные противоракетные батареи комплексов "Пэтриот". А во флайтрадаре ежедневно можно наблюдать целую армаду военных самолётов разведки США над Прибалтикой, Польшей, Румынией и Чёрным морем.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время СВО Украина получила современную военную технику и средства в сумме 38 миллиардов долларов. Блок НАТО расширяется на восток. Ранее президент России неоднократно заявлял о том, что расширение НАТО на восток угрожает безопасности страны. Однако в результате действий президента РФ принято решение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. В результате протяжённость границ России со странами НАТО увеличилась более чем в два раза.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А разве её кто-то обстреливал до СВО и наших "оборонительных" ракетных ударов по Украине?////Нет, вот и подумайте если есть чем, а я уверен, что вам есть чем думать, но в России теперь уже нельзя высказывать свою точку зрения
    03 февраля, Гость   Ответить
  • На западе мне приходилось пересекаться с афганцами и пакистанцами. Некоторые из них воевали с нами на Кавказе. Буквально головы резали! Был среди них мой ровесник, который прекрасно знал русский язык и во времена "интернациональной помощи" объездил весь Союз. А в наши дни активно готовил головорезов аль-каеды, учил их русскому языку. Такой остервенелой ненависти к нам я больше никогда не видел! *** P.S. Вся информация об этом была предоствлена кому следует через наше посольство.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Опять тут сталинка разошлась) стандартные речи про ролики в ютюбе, флайтрадаре, пшеках и Пэтриотах. Опять же короночка про «звериную ненависть»))) Сталинка старательно создает впечатление, что враг России - это Китай и прочая Азия, а всякие пшеки и пиндосы - наши друзья. Так вот, мне есть что ответить: если на бытовом уровне американцам ну вот полностью наплевать на Россию, как впрочем и на все другие страны, то пшеки люто ненавидят и Россию в целом, и русских по отдельности. Пшекляндия - исторический и самый злобный враг России. А вот азиаты к России только положительно относятся.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Когда-то "полян" и "древлян" развели кровью точно также, как нас сейчас разводят с украинцами. И ритуально кукловодили на крови двух ветвей одного народа те же самые закулисные нацистские силы, что и сейчас. Беда в том, что история никого ничему не учит. А сейчас вдобавок ко всему ещё и элементарно читать и воспринимать длинные тексты разучились.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • те же самые закулисные нацистские силы, **** Сталинка закономерно перешла на эвридэев) как все предсказуемо и уныло…
    03 февраля, Гость   Ответить
  • рогозина надо отправить! он мощнее танка
    03 февраля, Гость   Ответить
  • флайтрадаре ежедневно можно наблюдать целую армаду военных самолётов разведки США над Прибалтикой, Польшей, Румынией и Чёрным морем.====Из этого вы делаете вывод что пиндосы находящиеся на другом континенте,готовы положить головы ( подвергнуть возможной полномасштабной ядерной атаки свой континент) ради дружбы с европейцами ))))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Расширение нато на восток угрожает так же жителям финляндии и швеции.В случае большой заварушки они покроются струпьями и будут ползать по земле,глотая радиационную пыль.Что до поры до времени абсолютно не предполагалось.В самом деле,зачем направлять ядерное оружие на страны,из которых не исходит военной угрозы.Но всё это ради свободы и демократии.А никак не из-за вылизывания задницы заокеанского дяди элитами этих двух стран.Опять же в плане демократии.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Предлагаете за одного положить ещё сотню-другую? --- в этом и смысл ответа, чтобы не класть сотни, а ответить так, чтобы никого ложить уже больше желания не возникало. Американцы вообще без наземной операции все объяснили сербом, сербы сами все поняли. А еще раньше они так объяснили японцам, что японцы теперь их лучшие друзья
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Сами-то готовы, чтобы вас заживо разорвало на части или чтобы вы сгорели заживо --- Уверен, что лежащие сейчас под солнцем на своих яхтах в окружении моделей американцы, которые влияют на принятие решений о продолжении войны, в разы меньше меня готовы, чтобы их разорвало на части или чтобы они сгорели заживо. Меньше во столько раз, во сколько их доходы больше моих. Поэтому, чтобы нас с ними не разорвало, мы можем договориться. Им разрываться в сотни раз обидней. Сейчас они не верят, что их может чем то разорвать. Если поверят, война закончится
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Время ответа пришло. Жалко, что не 11 месяцев назад, но лучше поздно, чем никогда
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Меньше во столько раз, во сколько их доходы больше моих.--- а зачем вы сравниваете СВОИ доходы с доходами каких-то американских миллионеров? Они виноваты, что вы работать и развиваться не хотите?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а зачем вы сравниваете СВОИ доходы с доходами каких-то американских миллионеров? --- как зачем, чтобы объяснить вам, что они еще меньше, чем я готовы, что их разорвет
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Они виноваты, что вы работать и развиваться не хотите? --- Уверяю вас, вообще не всегда работа и богатство находятся в прямой зависимости. Есть тупые и ленивые, но богатые. Это раз. А два в том, что они виноваты в создании недобросовестной конкуренции в мире и фактически колониальной системы, которая позволяет им грабить других и богатеть. Если исчезнет гегемон, все будет более справедливо и снизится угроза, что всех разорвет и сожжет в ядерном пепле
    03 февраля, Гость   Ответить
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