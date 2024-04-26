Бронза – прочный металл, так что втулки будут служить долго

26 апреля 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KHQ4S

Промышленность. Производство / Фото: senivpetro on Freepik

Втулки из бронзы относятся к расходным материалам. Благодаря способности испытывать высокие нагрузки, они используются для защиты важнейших узлов и деталей. Чтобы правильно выбрать и купить втулку бронзовую, важно оценить целый ряд параметров. Вот полезные советы по использованию этого расходника.

Сфера применения

Бронзовые втулки используют в металлургической, тяжелой, горнодобывающей промышленности, в гидроэнергетике, при производстве автомобильного и железнодорожного транспорта, а также в других отраслях.

Практическое применение втулок максимально обширно. Они требуются в прессовочном и штамповочном оборудовании на металлургических предприятиях, в подшипниках скольжения, в насосных станциях, дробильных устройствах, экскаваторах и другой специальной технике, а также во многих других местах.

Благодаря прочности бронзы значительно увеличивается срок эксплуатации деталей и механизмов и снижается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Преимущества применения

Бронзовые втулки ценятся за целый ряд уникальных свойств, включая:

антифрикционные свойства (устойчивость к износу при длительном трении, в том числе на высоких скоростях);

минимальное растяжение при низких и высоких температурах;

устойчивость к механическому износу, в том числе при длительной работе в сложных условиях;

инертность при соприкосновении с различными видами химических веществ;

минимальная адгезия при соприкосновении с другими частями привода.

Стоимость бронзовых втулок чуть выше, чем изделий из других материалов, однако улучшенные свойства полностью оправдывают более высокую цену.

Как выбрать?

Втулки отличаются по диаметру (внешнему и внутреннему), длине, а также марке бронзы, используемой при изготовлении. При заказе изделия важно учесть все перечисленные параметры. При сложностях в выборе вы можете обратиться к профессиональным консультантам компании "Стальметурал".

ООО “СМУ”

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