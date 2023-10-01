Брошенную собаку заметили на алтайской трассе

По словам очевидцев, к чужакам пес не подходит

01 октября 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На трассе в Алтайском крае заметили взрослого брошенного пса. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, животное бродит на перекрестке Колпаково – Победим. Взрослая собака выглядит здоровой, не подпускает к себе чужаков, но при этом принимает еду.

Пользователи в социальных сетях ищут хозяина животного и предполагают, что собака потерялась.