Брошенную собаку заметили на алтайской трассе
По словам очевидцев, к чужакам пес не подходит
01 октября 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На трассе в Алтайском крае заметили взрослого брошенного пса. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, животное бродит на перекрестке Колпаково – Победим. Взрослая собака выглядит здоровой, не подпускает к себе чужаков, но при этом принимает еду.
Пользователи в социальных сетях ищут хозяина животного и предполагают, что собака потерялась.
16:34:32 01-10-2023
Амик, пожалуйста, проследите судьбу собаки!