Брутальный и мощный. Автоцентр АНТ представил новинку для загородных поездок

Внедорожник Jetour T2 выручит как в городском потоке, так в условиях бездорожья

23 апреля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KagkY

Александр Ваганов за рулем Jetour T2 / Фото: Татьяна Алдабаева

На барнаульском авторынке пополнение: появился брутальный и мощный внедорожник Jetour T2 (Джетур Т2), который просто создан для дальних поездок и увлекательных комфортных путешествий. В Автоцентре АНТ можно познакомиться с новинкой поближе и оценить ее преимущества на дороге. Что, кстати, уже сделал бизнесмен Александр Ваганов. Какие достоинства есть у этого автомобиля – рассказываем.

Солидный и стильный

Jetour T2 – это универсальный внедорожник с элегантным дизайном, сочетающий в себе современный стиль и функциональность. Изысканный внешний вид притягивает взгляды своей эстетичностью и утонченностью линий наряду с мощью и брутальностью.

Современные светодиодные фары гарантируют хорошую видимость в любое время суток, а дневные ходовые огни делают внешний вид еще более стильным. Задние фонари и противотуманные фары подчеркивают индивидуальность.

Александр Ваганов и Jetour T2 / Фото: Татьяна Алдабаева

Автомобиль может похвастаться функциональным боксом для запасного колеса и 20-дюймовыми колесными дисками в максимальной комплектации. Благодаря этому машина приобретает внушительный внешний вид, который подчеркивает статус владельца.

А панорамная крыша открывает великолепные виды во время путешествий, создавая ощущение свободы и комфорта.

Проходимый и уверенный

Автомобиль оснащен мощным двигателем, обеспечивающим комфортное и безопасное вождение. Jetour T2 обладает отличной проходимостью и управляемостью, что позволяет уверенно чувствовать себя на любых дорогах. Это выбор тех, кто ценит комфорт, стиль и надежность в дальних путешествиях.

Jetour T2 создан для покорения бездорожья благодаря высокой геометрической проходимости, независимой передней и задней подвескам, а также роботизированной коробке передач с двойным сцеплением. Бензиновый рядный четырехцилиндровый двухлитровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 245 лошадиных сил позволяет выбирать один из семи режимов вождения, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность на любой дороге.

"Приятные ощущения от машины в целом, от салона, его эргономики. При посадке есть ощущение большой машины, однако наряду с этим внедорожник очень маневренный", – отметил Александр Ваганов.

Внедорожник имеет полностью автоматический интеллектуальный полный привод. Система основана на технологии BorgWarner ("БоргУорнер") шестого поколения, которая использует интеллектуальное управление крутящим моментом и блокировкой дифференциала.

Система автоматически включает полный привод, оптимизируя распределение мощности для максимального сцепления с дорогой. Если нужно, задние колеса автоматически получают дополнительный крутящий момент, что позволяет водителю без проблем преодолевать сложные участки, не останавливая автомобиль.

Внедорожник Jetour T2 / Фото: Татьяна Алдабаева

Разгон до 100 км/ч – 8,7 сек.

Расход топлива в городском режиме на 100 км – 11,6 литра, за городом – 8 литров, а в смешанном режиме – 9,3 литра.

Возможности Jetour T2 на бездорожье удовлетворяют запросы большинства любителей езды за городом: дорожный просвет составляет минимум 220 мм, углы въезда и съезда – 28 градусов, автомобиль может преодолеть брод глубиной до 700 мм.

Сдержанный и функциональный

В интерьере кроссовера прослеживается минималистичный дизайн, где прочные материалы (замша и искусственная кожа) гармонично сочетаются с элегантными элементами отделки.

"Нет цыганщины, все в меру и со вкусом", – добавил Александр Ваганов.

Эргономичный салон акцентирует внимание на удобстве посадки и тщательной проработке деталей. Сиденья в передней части автомобиля обеспечивают комфорт благодаря функциям вентиляции, обогрева и электрической регулировки. Водительское сиденье оснащено памятью настроек, а на заднем ряду можно отрегулировать наклон спинки.

Рычаг переключения передач обладает удобной формой и включает кнопки быстрого доступа к режимам вождения, кондиционеру и системе панорамного обзора.

Любители путешествий оценят в Jetour T2 и другие интересные детали, например:

многофункциональное кожаное рулевое колесо;

Передний кожаный подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения;

Передние металлические накладки на пороги с подсветкой;

Розетку 12V в багажном отделении;

Задний подлокотник с подстаканниками;

Открывалку для бутылок в задней двери;

Подсветку перчаточного ящика.

Вместительный и комфортный

Jetour T2 предлагает удобство для всех. Благодаря достаточному пространству для ног во втором ряду пассажиры чувствуют себя комфортно даже в дальних поездках (колесная база – 2800 мм).

Сиденья второго ряда можно сложить, получается ровный пол и увеличивается пространство багажного отделения. В сложенном состоянии заднего ряда объем багажника достигает 1494 литра.

Умный и технологичный

Брутальный внешний вид T2 не должен вводить вас в заблуждение относительно его "ума". Внутри автомобиль оснащен самыми современными функциями. Например, компактной цифровой приборной панелью и большим сенсорным экраном мультимедийной системы размером 15,6 дюйма с мощным процессором Snapdragon 8155 ("Спандрагон"). Экран отображает различные параметры, включая компас, высоту, угол крена и камеры на 360° для преодоления препятствий.

"Внедорожник имеет классную электронную начинку. При такой цене очень впечатляет набор функций: большой мультимедийный дисплей, камеры, лобовое стекло с подогревом и множество других. Качество изображения на камерах очень достойное", – резюмировал бизнесмен Александр Ваганов.

Интеллектуальное голосовое управление позволяет быстро настроить яркость экрана, громкость звука, подогрев руля и зеркала. За качественное звучание отвечает аудиосистема Sony (Сони) c 12 динамиками (включая сабвуфер).

Также Jetour T2 имеет:

два USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + 1USB);

беспроводную зарядку для телефона мощностью (50 Вт);

два USB-разъема на заднем ряду (Type-C + 1USB);

автоматическую регулировку громкости в зависимости от скорости движения.

Для комфорта водителя и пассажиров внедорожник оснащен:

бесключевым доступом со стороны водителя;

воздуховодами на втором ряду;

датчиками света и дождя;

двухзонным климат-контролем;

дистанционным запуском двигателя с ключа;

задними датчиками парковки;

круиз-контролем;

салонным фильтром стандарта N95;

системой запуска двигателя кнопкой;

системой кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем;

электрическим стояночным тормозом;

электроприводом двери багажника и др.

Интерьер и экстерьер Jetour T2 / Фото: Татьяна Алдабаева

Безопасный и надежный

Лазерная сварка и установка восьми ребер жесткости на крыше Jetour T2 обеспечивают надежную защиту салона. Высокопрочные стальные элементы составляют 80% конструкции.

За безопасное управление автомобилем отвечает система автоматического торможения, помощь в удержании полосы, датчики слепых зон и адаптивный круиз-контроль. А хорошую проходимость обеспечивает дифференциал повышенного трения с блокировкой и система управления крутящим моментом.

За безопасность Jetour T2 отвечают:

антиблокировочная тормозная система;

боковые подушки безопасности занавесочного типа;

датчик брода;

запасное колесо временного использования;

напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду;

настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом;

передние боковые подушки безопасности;

противобуксовочная система;

система контроля давления в шинах;

система курсовой устойчивости;

система помощи при спуске с горы;

система помощи при старте в гору;

система предотвращения опрокидывания;

система распределения тормозных усилий;

система удержания детских кресел Isofix ("Изофикс") на втором ряду;

стеклоподъемники с защитой от защемления;

фронтальные подушки безопасности.

Благодаря отсутствию рамы Jetour T2 удобен для городской езды, но при этом обладает мощным потенциалом внедорожника с солидным клиренсом. Это делает его идеальным выбором между рамным внедорожником и городским автомобилем на каждый день.

Jetour T2 в Автоцентре АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Цвета и комплектации

Jetour T2 доступен в четырех цветах (черном, серебристом, коричневом и матово-сером) и двух комплектациях: Voyage (Вояж) и Expedition (Эспедишн). Познакомьтесь с новинкой в Антоцентре АНТ.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д

Тел: +7 (3852) 29-00-20

Сайт

ООО АНТ 2000

Реклама