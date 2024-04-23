Брутальный и мощный. Автоцентр АНТ представил новинку для загородных поездок
Внедорожник Jetour T2 выручит как в городском потоке, так в условиях бездорожья
23 апреля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KagkY
На барнаульском авторынке пополнение: появился брутальный и мощный внедорожник Jetour T2 (Джетур Т2), который просто создан для дальних поездок и увлекательных комфортных путешествий. В Автоцентре АНТ можно познакомиться с новинкой поближе и оценить ее преимущества на дороге. Что, кстати, уже сделал бизнесмен Александр Ваганов. Какие достоинства есть у этого автомобиля – рассказываем.
Солидный и стильный
Jetour T2 – это универсальный внедорожник с элегантным дизайном, сочетающий в себе современный стиль и функциональность. Изысканный внешний вид притягивает взгляды своей эстетичностью и утонченностью линий наряду с мощью и брутальностью.
Современные светодиодные фары гарантируют хорошую видимость в любое время суток, а дневные ходовые огни делают внешний вид еще более стильным. Задние фонари и противотуманные фары подчеркивают индивидуальность.
Автомобиль может похвастаться функциональным боксом для запасного колеса и 20-дюймовыми колесными дисками в максимальной комплектации. Благодаря этому машина приобретает внушительный внешний вид, который подчеркивает статус владельца.
А панорамная крыша открывает великолепные виды во время путешествий, создавая ощущение свободы и комфорта.
Проходимый и уверенный
Автомобиль оснащен мощным двигателем, обеспечивающим комфортное и безопасное вождение. Jetour T2 обладает отличной проходимостью и управляемостью, что позволяет уверенно чувствовать себя на любых дорогах. Это выбор тех, кто ценит комфорт, стиль и надежность в дальних путешествиях.
Jetour T2 создан для покорения бездорожья благодаря высокой геометрической проходимости, независимой передней и задней подвескам, а также роботизированной коробке передач с двойным сцеплением. Бензиновый рядный четырехцилиндровый двухлитровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 245 лошадиных сил позволяет выбирать один из семи режимов вождения, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность на любой дороге.
"Приятные ощущения от машины в целом, от салона, его эргономики. При посадке есть ощущение большой машины, однако наряду с этим внедорожник очень маневренный", – отметил Александр Ваганов.
Внедорожник имеет полностью автоматический интеллектуальный полный привод. Система основана на технологии BorgWarner ("БоргУорнер") шестого поколения, которая использует интеллектуальное управление крутящим моментом и блокировкой дифференциала.
Система автоматически включает полный привод, оптимизируя распределение мощности для максимального сцепления с дорогой. Если нужно, задние колеса автоматически получают дополнительный крутящий момент, что позволяет водителю без проблем преодолевать сложные участки, не останавливая автомобиль.
Разгон до 100 км/ч – 8,7 сек.
Расход топлива в городском режиме на 100 км – 11,6 литра, за городом – 8 литров, а в смешанном режиме – 9,3 литра.
Возможности Jetour T2 на бездорожье удовлетворяют запросы большинства любителей езды за городом: дорожный просвет составляет минимум 220 мм, углы въезда и съезда – 28 градусов, автомобиль может преодолеть брод глубиной до 700 мм.
Сдержанный и функциональный
В интерьере кроссовера прослеживается минималистичный дизайн, где прочные материалы (замша и искусственная кожа) гармонично сочетаются с элегантными элементами отделки.
"Нет цыганщины, все в меру и со вкусом", – добавил Александр Ваганов.
Эргономичный салон акцентирует внимание на удобстве посадки и тщательной проработке деталей. Сиденья в передней части автомобиля обеспечивают комфорт благодаря функциям вентиляции, обогрева и электрической регулировки. Водительское сиденье оснащено памятью настроек, а на заднем ряду можно отрегулировать наклон спинки.
Рычаг переключения передач обладает удобной формой и включает кнопки быстрого доступа к режимам вождения, кондиционеру и системе панорамного обзора.
Любители путешествий оценят в Jetour T2 и другие интересные детали, например:
- многофункциональное кожаное рулевое колесо;
- Передний кожаный подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения;
- Передние металлические накладки на пороги с подсветкой;
- Розетку 12V в багажном отделении;
- Задний подлокотник с подстаканниками;
- Открывалку для бутылок в задней двери;
- Подсветку перчаточного ящика.
Вместительный и комфортный
Jetour T2 предлагает удобство для всех. Благодаря достаточному пространству для ног во втором ряду пассажиры чувствуют себя комфортно даже в дальних поездках (колесная база – 2800 мм).
Сиденья второго ряда можно сложить, получается ровный пол и увеличивается пространство багажного отделения. В сложенном состоянии заднего ряда объем багажника достигает 1494 литра.
Умный и технологичный
Брутальный внешний вид T2 не должен вводить вас в заблуждение относительно его "ума". Внутри автомобиль оснащен самыми современными функциями. Например, компактной цифровой приборной панелью и большим сенсорным экраном мультимедийной системы размером 15,6 дюйма с мощным процессором Snapdragon 8155 ("Спандрагон"). Экран отображает различные параметры, включая компас, высоту, угол крена и камеры на 360° для преодоления препятствий.
"Внедорожник имеет классную электронную начинку. При такой цене очень впечатляет набор функций: большой мультимедийный дисплей, камеры, лобовое стекло с подогревом и множество других. Качество изображения на камерах очень достойное", – резюмировал бизнесмен Александр Ваганов.
Интеллектуальное голосовое управление позволяет быстро настроить яркость экрана, громкость звука, подогрев руля и зеркала. За качественное звучание отвечает аудиосистема Sony (Сони) c 12 динамиками (включая сабвуфер).
Также Jetour T2 имеет:
- два USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + 1USB);
- беспроводную зарядку для телефона мощностью (50 Вт);
- два USB-разъема на заднем ряду (Type-C + 1USB);
- автоматическую регулировку громкости в зависимости от скорости движения.
Для комфорта водителя и пассажиров внедорожник оснащен:
- бесключевым доступом со стороны водителя;
- воздуховодами на втором ряду;
- датчиками света и дождя;
- двухзонным климат-контролем;
- дистанционным запуском двигателя с ключа;
- задними датчиками парковки;
- круиз-контролем;
- салонным фильтром стандарта N95;
- системой запуска двигателя кнопкой;
- системой кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем;
- электрическим стояночным тормозом;
- электроприводом двери багажника и др.
Безопасный и надежный
Лазерная сварка и установка восьми ребер жесткости на крыше Jetour T2 обеспечивают надежную защиту салона. Высокопрочные стальные элементы составляют 80% конструкции.
За безопасное управление автомобилем отвечает система автоматического торможения, помощь в удержании полосы, датчики слепых зон и адаптивный круиз-контроль. А хорошую проходимость обеспечивает дифференциал повышенного трения с блокировкой и система управления крутящим моментом.
За безопасность Jetour T2 отвечают:
- антиблокировочная тормозная система;
- боковые подушки безопасности занавесочного типа;
- датчик брода;
- запасное колесо временного использования;
- напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду;
- настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом;
- передние боковые подушки безопасности;
- противобуксовочная система;
- система контроля давления в шинах;
- система курсовой устойчивости;
- система помощи при спуске с горы;
- система помощи при старте в гору;
- система предотвращения опрокидывания;
- система распределения тормозных усилий;
- система удержания детских кресел Isofix ("Изофикс") на втором ряду;
- стеклоподъемники с защитой от защемления;
- фронтальные подушки безопасности.
Благодаря отсутствию рамы Jetour T2 удобен для городской езды, но при этом обладает мощным потенциалом внедорожника с солидным клиренсом. Это делает его идеальным выбором между рамным внедорожником и городским автомобилем на каждый день.
Цвета и комплектации
Jetour T2 доступен в четырех цветах (черном, серебристом, коричневом и матово-сером) и двух комплектациях: Voyage (Вояж) и Expedition (Эспедишн). Познакомьтесь с новинкой в Антоцентре АНТ.
Автоцентр АНТ
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09:27:43 23-04-2024
Уже наверно не доживу до дней тех, да и правнуки, поди тоже, не дотянут, когда так будут рекламировать русские машины.
10:35:59 23-04-2024
Один брутальный и мощный, проходимый и уверенный уже булькнул в Барнаулку за лесом под Черницким...
12:09:25 24-04-2024
"Спандрагон" это, наверное, опечатка, при том что перед ним на англ. напечатано правильно.