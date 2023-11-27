Брутальный и уютный. В Барнауле провели тест-драйв кроссовера Jaecoo J7

Рассказываем и показываем, чем хорош этот "зверь"

27 ноября 2023, 09:15, ИА Амител erid: LjN8KDrH2

Jaecoo J7 / Фото: Татьяна Алдабаева

Машина уже давно перестала быть просто средством передвижения. Сегодня она – неотъемлемая часть жизни. Мы проводим много времени в дороге – по пути на работу и обратно, в путешествиях и повседневных делах. Поэтому очень важно, чтобы авто было не только быстрым железным конем, но и настоящим другом, который всегда готов доставить нас с комфортом и безопасностью.

Именно таким другом для многих жителей Барнаула может стать новинка от бренда Jaecoo – кроссовер Jaecoo J7 ("Джейку Джи7"). В субботу, 2 декабря 2023 года, с 11 до 16 часов в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д, пройдет "День открытых дверей". Там вы сможете пройти тест-драйв и познакомиться с многочисленными преимуществами этого красавца. А радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков уже прокатился на Jaecoo J7 и влюбился.

Кому подойдет это авто?

Да всем, кому важно иметь экономичный и маневренный, но при этом вместительный и надежный автомобиль. Такой, чтобы не подвел на трасе или при бездорожье. И, конечно, стильный, современный и комфортный. В общем, для огромного числа автолюбителей.

Jaecoo J7 и создан не для профессиональных водителей, а для тех, кому ежедневно нужно с уверенностью передвигаться по городу, в выходные отвезти всю свою семью на природу подальше от заезженных мест, при удачном случае насладиться внушительной динамикой и при каждом вождении радоваться высоким технологиям на службе безопасности и комфорта.

Jaecoo J7 / Фото: Татьяна Алдабаева

Сильный, суровый

Не заметить такого внушительного, брутального, но при этом стильного представителя Поднебесной на дороге просто невозможно. Массивный корпус с прямыми закругленными углами, мощный передний бампер с радиаторной решеткой, составленной из прямых линий, обособленный блок светодиодной оптики ­– как будто сам Jaecoo говорит, что не нуждается в лишних элементах дизайна. Его стихия – напористое движение хоть в городе, хоть на бездорожье.

При этом у "здоровяка" есть и спортивные акценты: крыша с небольшим уклоном от лобового стекла к багажнику заканчивается стильным спойлером, а задний бампер чуть приподнят, добавляя силуэту легкости и динамики, и ручки, которые при движении прячутся в двери.

Так же стоит обратить внимание и на необычный дизайн дневных ходовых огней и заднего блока фар. Даже здесь все состоит из строгих прямых линий, но собранных в необычную форму с шахматным расположением света. Такой взгляд точно узнаешь во встречном потоке.

Внешний вид Jaecoo J7 / Фото: Татьяна Алдабаева

Но комфортный и уютный

Jaecoo J7 как настоящий мужчина: кажется суровым, но для своих он мягкий и чуткий. Под видом мощного внедорожника скрывается комфортный, уютный и высокотехнологичный интерьер.

Огромный экран мультимедиа просто не даст промахнуться даже в движении по пересеченной местности. Массивные ручки дверей украшены болтами с намеком на то, что если в пути нужно будет за что-то крепко держаться, этот вариант не подведет. А если дорога заведет вас далеко в горы, то наслаждаться видами можно будет через панорамную крышу, которая тянется почти от лобового стекла и до самого багажника.

Кстати, в багажнике на 412 литров можно сложить все необходимое, но если захочется взять с собой, например, лыжи, то складываем задний ряд сидений и увеличиваем пространство.

По всему салону прячется атмосферная подсветка, которую можно подстроить под себя или выбрать ту, что соответствует режиму вождения.

А еще здесь есть подогрев передних и задних сидений, аудиосистема Sony ("Сони") премиум-класса с восемью динамиками, помощь при посадке водителя и пассажира впереди, когда при открывании двери сиденье отъезжает назад, Комфорта добавит повышенный уровень шумоизоляции, беспроводная зарядка и кондиционируемый подлокотник, куда в жаркий день можно спрятать бутылочку воды.

Салон отделан качественными материалами, которые приятны на ощупь и радуют при каждом прикосновении.

Салон Jaecoo J7 / Фото: Татьяна Алдабаева

Еще и умный

Какой современный автомобиль без технологий. И этот мощный железный конь – не исключение.

Водителю в помощь система обзора 540° (полный круговой + 180° по вертикали) с отображением прозрачного шасси вашего автомобиля. Теперь контролировать ситуацию можно не только вокруг, но и под автомобилем. Бездорожье и движение в ограниченном пространстве станут более контролируемыми. На лобовом стекле перед водителем находится проекционный дисплей с наиболее важной информацией, чтобы не отвлекаться от дороги. Даже теперь уже обычная беспроводная зарядка не осталась без обновления: панель оснащена активной системой отвода тепла, имеет влагозащиту и систему оповещения водителя при выходе из автомобиля, он забыл телефон. Мелочь, а приятно.

А теперь к безопасности: кузов на 80% выплавляется из стали высокой прочности, что помогает кроссоверу пройти европейский краш-тест на высший балл.

За пассивную безопасность отвечают шесть подушек и шторок безопасности, а также подушка для коленей водителя в повышенной комплектации.

Кратко об активной безопасности:

помощь при перестроении;

предупреждение о небезопасном открытии дверей;

контроль слепых зон;

предупреждение о фронтальном столкновении и предотвращение заднего перекрестного столкновения;

удержание в полосе движения и оповещение об уходе с полосы;

экстренное торможение;

адаптивный круиз-контроль.

Ассистент помощи в пробках напомнит о необходимости начать движение, если водитель отвлекся или завис в телефоне. И это даже не половина.

Детали Jaecoo J7 / Фото: Татьяна Алдабаева

Не подведет? Не подведет!

При первом запуске и начале движения габариты авто и динамика разгона немного не стыкуются. Почти две тонны металла набирают скорость абсолютно легко без каких-либо задержек, управление четкое, а торможение плавное и уверенное. И это за счет двигателя всего на 1,6 литра, который выдает 186 лошадиных сил с помощью турбонагнетателя с промежуточным охлаждением. Тут же рядом с ними под капотом роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями, а остановить такой автомобиль помогают четыре дисковых тормоза. Кстати, реакцию тормозов на нажатие педали можно настроить индивидуально – сделать их резкими или мягкими.

Колесная база 2672 миллиметра дает внушительное пространство в салоне и комфорт в управлении. Не раз уже говорили о внедорожном потенциале кроссовера и это не просто слова: дорожный просвет 196 миллиметров, большие 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава, но самое главное – интеллектуальная система полного привода, способная обеспечивать максимальную эффективность движения в любых условиях. Система моментально реагирует на изменение дорожного покрытия и адаптируется соответствующим образом. Время реакции – всего 0,1 с.

Для многих людей автомобиль – как член семьи, и чтобы случилась взаимная любовь и надолго, вам лучше познакомиться с Jaecoo J7 лично. И такая возможность у вас будет совсем скоро. Официальный дилер "Автоцентр АНТ" 2 декабря приглашает на "День открытых дверей" с 11:00 до 16:00 по адресу Павловский тракт, 249д.

Сейчас цена такого красавца – от 2 799 900 рублей* и каско в подарок.

*Подробности можно узнать в отделе продаж "Автоцентра АНТ" и по телефону 8 (3852) 230-010. Срок действия предложения: до 02.12.2023 г.

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда JAECOO в Барнауле

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: (3852) 230-010

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