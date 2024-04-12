В Барнауле сын украл у матери автомойку после отказа дать денег на выпивку
Мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и проживал с матерью
12 апреля 2024, 09:52, ИА Амител
Автомобиль полиции / Фото: pexels.com
В Алтайском крае сын похитил у 64-летней матери автомойку стоимостью 3 тыс. рублей и сдал в комиссионный магазин, сообщает региональное МВД.
34-летний мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и проживал с матерью в Барнауле. Накануне он попросил у нее денег на выпивку.
"Получив отказ, направился в гараж и забрал принадлежащую родителям автомойку. Женщина пыталась остановить сына, но он проигнорировал ее просьбы и сдал имущество в комиссионный магазин", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали барнаульца. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.
10:34:31 12-04-2024
автомойку стоимостью 3 тыс. ---- посудомойку наверное
11:15:39 12-04-2024
От осинки не родятся апельсинки