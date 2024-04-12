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В Барнауле сын украл у матери автомойку после отказа дать денег на выпивку

Мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и проживал с матерью

12 апреля 2024, 09:52, ИА Амител

Автомобиль полиции / Фото: pexels.com
Автомобиль полиции / Фото: pexels.com

В Алтайском крае сын похитил у 64-летней матери автомойку стоимостью 3 тыс. рублей и сдал в комиссионный магазин, сообщает региональное МВД.

34-летний мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и проживал с матерью в Барнауле. Накануне он попросил у нее денег на выпивку.

"Получив отказ, направился в гараж и забрал принадлежащую родителям автомойку. Женщина пыталась остановить сына, но он проигнорировал ее просьбы и сдал имущество в комиссионный магазин", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали барнаульца. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Барнаул Криминал

Комментарии 2

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Гость

10:34:31 12-04-2024

автомойку стоимостью 3 тыс. ---- посудомойку наверное

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Гость

11:15:39 12-04-2024

От осинки не родятся апельсинки

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