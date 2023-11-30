"Будет беда". На Алтае сельчане пожаловались на заледеневшую водонапорную башню

По словам людей, администрация района не предпринимает никаких мер

30 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жители поселка Амурский Бийского района пожаловались на покрывшуюся льдом водонапорную башню.

По словам сельчан, рядом с ней находится детская площадка и ребятишки катаются прямо с этого льда.

"Если отвалится на кого-нибудь – будет беда... Есть риск остаться еще и без воды на зиму и надолго", – цитирует местных жителей Barnaul 22.

Люди обращались в районную администрацию, но никаких действий, по их словам, не предпринимается.