На Солнце неспокойно – там формируется новая гигантская область вспышек

18 июня 2024, 12:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

В середине июня Солнце вновь начало угрожать Земле магнитными ударами. По словам ученых, сейчас на звезде формируется новый суперцентр, от которого в ближайшее время ждут вспышек класса X.

Рассказываем, ожидается ли магнитная буря 18 июня 2024 года и какой по мощности она может быть.

1 Будет ли магнитная буря 18 июня 2024 года? Стопроцентной информации об этом нет. Известно, что угроза магнитной бури 18 июня будет выше, чем обычно. А в остальном ученые пока могут лишь оценить вероятность такого исхода. Зачастую точно спрогнозировать можно лишь за пару часов до ее начала. А бывает и так, что о магнитной буре сообщают уже по факту.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 18 июня? Довольно напряженной. Пик геомагнитных возмущений придется на полдень по московскому времени. Сила колебаний достигнет 4 баллов. Это еще не магнитная буря, но уже относится к "желтой" зоне угрозы. Далее мощность возмущений снизится до "зеленой" зоны и будет колебаться между 2 и 3 баллами.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю 18 июня 2024 года? Вероятность того, что геомагнитные колебания усилятся и вызовут на Земле магнитную бурю, на 18 июня составляет 25%.

4 Каков шанс, что мы столкнемся с сильным геомагнитным штормом? Вероятность перехода в сильный геомагнитный шторм ученые оценивают в 10%.

5 Ждать ли магнитных бурь в ближайшие дни? Пока конкретной информации о магнитных бурях в ближайшие дни нет. По прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ближайшие дни будут очень спокойными в плане геомагнитной обстановки. Но напомним, что зачастую ситуация меняется быстро и кардинально. Поэтому лучше следить за обновлениями.