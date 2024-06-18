Ожидается ли магнитная буря 18 июня 2024 года и насколько мощной она может быть?
На Солнце неспокойно – там формируется новая гигантская область вспышек
18 июня 2024, 12:10, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
В середине июня Солнце вновь начало угрожать Земле магнитными ударами. По словам ученых, сейчас на звезде формируется новый суперцентр, от которого в ближайшее время ждут вспышек класса X.
Рассказываем, ожидается ли магнитная буря 18 июня 2024 года и какой по мощности она может быть.
1
Будет ли магнитная буря 18 июня 2024 года?
Стопроцентной информации об этом нет. Известно, что угроза магнитной бури 18 июня будет выше, чем обычно. А в остальном ученые пока могут лишь оценить вероятность такого исхода.
Зачастую точно спрогнозировать можно лишь за пару часов до ее начала. А бывает и так, что о магнитной буре сообщают уже по факту.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 18 июня?
Довольно напряженной. Пик геомагнитных возмущений придется на полдень по московскому времени. Сила колебаний достигнет 4 баллов. Это еще не магнитная буря, но уже относится к "желтой" зоне угрозы. Далее мощность возмущений снизится до "зеленой" зоны и будет колебаться между 2 и 3 баллами.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю 18 июня 2024 года?
Вероятность того, что геомагнитные колебания усилятся и вызовут на Земле магнитную бурю, на 18 июня составляет 25%.
4
Каков шанс, что мы столкнемся с сильным геомагнитным штормом?
Вероятность перехода в сильный геомагнитный шторм ученые оценивают в 10%.
5
Ждать ли магнитных бурь в ближайшие дни?
Пока конкретной информации о магнитных бурях в ближайшие дни нет. По прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ближайшие дни будут очень спокойными в плане геомагнитной обстановки.
Но напомним, что зачастую ситуация меняется быстро и кардинально. Поэтому лучше следить за обновлениями.
6
А что нужно делать, чтобы не пострадать от магнитной бури?
Прежде всего, поменьше зацикливаться на магнитных бурях. В конце концов, наукой до сих пор не доказано влияние "космической непогоды" на организм человека. Многие ученые вообще считают, что это обычное самовнушение, когда во время бури вы чувствуете себя плохо.
А врачи советуют просто вести правильный образ жизни: высыпаться, пить достаточно воды, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и побольше двигаться. Тогда вы будете в тонусе, а магнитные бури не смогут выбить вас из колеи.
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