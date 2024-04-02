Будет ли магнитная буря 2 апреля 2024 года и как от нее можно защититься?
Геомагнитные возмущения могут усилиться в ближайшие дни
02 апреля 2024, 12:22, ИА Амител
Несмотря на то, что апрель начался спокойно, некоторые ученые все же прогнозируют магнитные бури в ближайшие дни. По некоторым данным, сильный геошторм может возникнуть уже 2 апреля.
О том, правда ли это, какова вероятность магнитной бури и как от нее можно защититься, - в материале amic.ru.
Будет ли 2 апреля 2024 года магнитная буря?
Нет, 2 апреля 2024 года не ожидается магнитной бури. Начало апреля проходит без значительных геомагнитных возмущений, и во вторник К-индекс, отражающий состояние магнитосферы, будет колебаться на низком уровне, показывая уменьшение активности до спокойного состояния к вечеру.
Впрочем, стоит учитывать, что далеко не всегда магнитную бурю можно точно предсказать. Зачастую они возникают внезапно. Поэтому можно сказать, что вероятность геошторма остается всегда.
Какой будет геомагнитная обстановка 2 апреля?
Геомагнитная обстановка 2 апреля характеризуется умеренной активностью на протяжении утра с К-индексом в 3 балла, который снизится до 2 баллов после 9 утра, и далее до 1 балла к 18:00, что соответствует спокойной магнитосфере.
Какова вероятность магнитной бури 2 апреля 2024 года?
Вероятность возникновения сильного магнитного шторма 2 апреля оценивается всего в 1%, а магнитной бури – в 5%, что указывает на низкий риск геомагнитных возмущений в этот день.
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