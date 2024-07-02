Будет ли магнитная буря 2 июля 2024 года и насколько мощной она может быть?
Уровень угрозы будет выше, чем обычно
02 июля 2024, 12:21, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
В ближайшие дни Землю может накрыть магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Судя по сводке, ожидается повышенная геомагнитная активность, а вероятность бури увеличивается.
О том, будет ли магнитная буря 2 июля 2024 года и насколько мощной, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 2 июля 2024 года?
Точной информации нет. В прогнозе не указано конкретных данных о магнитной буре.
Зато оценена вероятность такого исхода, которая основана на ожидаемой геомагнитной обстановке.
2
Какой будет магнитосфера Земли 2 июля?
Не совсем спокойная. Да, в течение дня уровень геомагнитных колебаний будет оставаться в "зеленой" зоне, не переходя в желтую. По крайней мере, так ожидают ученые. Но утром сила возмущений максимально приблизится к 4 баллам – это уже близко к состоянию возбужденной магнитосферы.
3
Какова вероятность магнитной бури 2 июля 2024 года?
Ученые оценили вероятность такого исхода в 20%. На самом деле, это немало – чаще всего шанс магнитной бури специалисты оценивают в 1-5%.
4
Каков шанс, что магнитная буря будет по-настоящему мощной?
Вероятность, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм, оценивается в 5%.
5
Когда ожидается следующая настоящая магнитная буря?
Если верить прогнозу, магнитная буря может накрыть Землю на следующий день, 3 июля. В сводке указано, что уровень геомагнитных возмущений "подскочит" в конце дня почти до 5 баллов.
Вероятность бури 3 июля 2024 года оценивается в 35%, а сильного шторма – в 20%.
12:25:25 02-07-2024
Будет ли магнитная буря,не будет ли,наукой еще не установлено.