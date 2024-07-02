Уровень угрозы будет выше, чем обычно

02 июля 2024, 12:21, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

В ближайшие дни Землю может накрыть магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Судя по сводке, ожидается повышенная геомагнитная активность, а вероятность бури увеличивается.

О том, будет ли магнитная буря 2 июля 2024 года и насколько мощной, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 2 июля 2024 года? Точной информации нет. В прогнозе не указано конкретных данных о магнитной буре. Зато оценена вероятность такого исхода, которая основана на ожидаемой геомагнитной обстановке.

2 Какой будет магнитосфера Земли 2 июля? Не совсем спокойная. Да, в течение дня уровень геомагнитных колебаний будет оставаться в "зеленой" зоне, не переходя в желтую. По крайней мере, так ожидают ученые. Но утром сила возмущений максимально приблизится к 4 баллам – это уже близко к состоянию возбужденной магнитосферы.

3 Какова вероятность магнитной бури 2 июля 2024 года? Ученые оценили вероятность такого исхода в 20%. На самом деле, это немало – чаще всего шанс магнитной бури специалисты оценивают в 1-5%.

4 Каков шанс, что магнитная буря будет по-настоящему мощной? Вероятность, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм, оценивается в 5%.