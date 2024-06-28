Будет ли магнитная буря 28 июня 2024 года и какой мощности она может достичь?
Геомагнитная активность увеличится в ближайшие дни
28 июня 2024, 10:56, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
В ближайшее время спокойствие земной магнитосферы может быть нарушено. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Судя по данным ученых, геомагнитные колебания усилятся.
Рассказываем, ждать ли прихода магнитной бури 28 июня 2024 года и насколько мощной она может быть.
1
Будет ли магнитная буря 28 июня 2024 года?
Точно сказать нельзя. Магнитные бури очень сложно прогнозируются. Бывает даже так, что ученые сообщают о них уже по факту. Заранее они могут лишь оценить ее вероятность, исходя из солнечной активности и ожидаемой геомагнитной обстановки.
28 июня геомагнитные колебания действительно будут мощнее, чем обычно.
2
Какой будет магнитосфера Земли 28 июня?
Начало дня будет спокойным. Уровень колебаний будет держаться в "зеленой" зоне – не более двух баллов. А вот к концу дня мощность возмущений превысит три балла. Это все еще "зеленая" зона, но уже гораздо ближе к "желтой".
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю?
Исследователи оценивают такую вероятность в 25%. На самом деле это немало: в "спокойные" дни она составляет не больше 5%.
4
Каков шанс, что магнитная буря 28 июня будет мощной?
Вероятность сильного геомагнитного шторма ученые оценивают в 10%.
5
А когда придет настоящая магнитная буря?
Судя по прогнозу, на следующий день, 29 июня 2024 года, вероятность магнитной бури будет еще больше. Она увеличится до 35%. По предварительному прогнозу, мощность колебаний достигнет уже 5 баллов – это "красная" зона.
6
Как защититься от воздействия магнитной бури?
Если верить большинству медиков, самый лучший способ защититься от магнитной бури – не придавать ей слишком большого значения. В конце концов, влияние "космической непогоды" на человеческий организм все еще не доказано. А потому врачи ограничиваются общими советами, которые актуальны всегда.
Так, достаточно полноценно высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пить достаточно воды и побольше двигаться. Тогда вы будете в тонусе и никакая буря не сможет на вас повлиять.
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