Геомагнитная активность увеличится в ближайшие дни

28 июня 2024, 10:56, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

В ближайшее время спокойствие земной магнитосферы может быть нарушено. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Судя по данным ученых, геомагнитные колебания усилятся.

Рассказываем, ждать ли прихода магнитной бури 28 июня 2024 года и насколько мощной она может быть.

1 Будет ли магнитная буря 28 июня 2024 года? Точно сказать нельзя. Магнитные бури очень сложно прогнозируются. Бывает даже так, что ученые сообщают о них уже по факту. Заранее они могут лишь оценить ее вероятность, исходя из солнечной активности и ожидаемой геомагнитной обстановки. 28 июня геомагнитные колебания действительно будут мощнее, чем обычно.

2 Какой будет магнитосфера Земли 28 июня? Начало дня будет спокойным. Уровень колебаний будет держаться в "зеленой" зоне – не более двух баллов. А вот к концу дня мощность возмущений превысит три балла. Это все еще "зеленая" зона, но уже гораздо ближе к "желтой".

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю? Исследователи оценивают такую вероятность в 25%. На самом деле это немало: в "спокойные" дни она составляет не больше 5%.

4 Каков шанс, что магнитная буря 28 июня будет мощной? Вероятность сильного геомагнитного шторма ученые оценивают в 10%.

5 А когда придет настоящая магнитная буря? Судя по прогнозу, на следующий день, 29 июня 2024 года, вероятность магнитной бури будет еще больше. Она увеличится до 35%. По предварительному прогнозу, мощность колебаний достигнет уже 5 баллов – это "красная" зона.