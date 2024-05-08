Будет ли магнитная буря 8 мая 2024 года и какой мощности она может достигнуть?
В последние дни магнитосфера Земли была очень неспокойной
08 мая 2024, 12:48, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
В начале мая ученые отмечают небывалую солнечную активность. За первые несколько дней произошло множество вспышек, некоторые из них оказались очень мощными. Также специальные лаборатории зафиксировали уже несколько магнитных бурь.
Рассказываем, ждать ли новую магнитную бурю 8 мая 2024 года и насколько мощной она может быть.
1
Будет ли магнитная буря 8 мая 2024 года?
Точной информации нет, да и пока быть не может. Дело в том, что магнитные бури очень трудно прогнозировать. Зачастую ученые фиксируют шторм, когда он уже начался.
Лаборатории обычно оценивают лишь вероятность магнитной бури, исходя из анализа магнитосферы. Так вот, вероятность возникновения магнитной бури 8 мая есть.
2
Какой будет магнитосфера Земли 8 мая?
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера в течение всего дня 8 мая будет оставаться спокойной. Ожидается, что мощность геомагнитных возмущений не превысит трех баллов и останется в "зеленой" зоне.
Конечно, в любой момент прогноз может измениться, но пока он такой.
3
Какова вероятность магнитной бури 8 мая 2024 года?
Ученые оценивают вероятность магнитной бури 8 мая в 15%.
4
Насколько мощной может быть магнитная буря 8 мая?
Судя по всему, если 8 мая 2024 года и начнется магнитная буря, она окажется не очень мощной. Лаборатория дает лишь 1% на то, что в этот день нас ожидает сильный геомагнитный шторм.
5
Как уменьшить воздействие магнитной бури?
Врачи говорят, что достаточно просто держать свой организм в тонусе. Ничего особого изобретать не нужно: хорошо высыпайтесь, пейте достаточно воды, не злоупотребляйте спиртными напитками и не забывайте о физической активности.
18:08:04 08-05-2024
У меня сегодня голова разрывается, до тошноты.
20:26:40 08-05-2024
У меня тоже
23:21:51 08-05-2024
И мне плохо. Давление скачет.
23:49:53 08-05-2024
У меня тоже очень болит голова и шея даже... Похоже прогнозы у нас не очень умеют делать)
23:53:40 08-05-2024
Моей дочери сегодня плохо. Поискал в инете информацию, вроде бы все спокойно. Спасибо, увидел эти комментарии.
07:36:37 09-05-2024
Влад (23:53:40 08-05-2024) Моей дочери сегодня плохо. Поискал в инете информацию, вроде... Пусть дышит по технике квадрат когда становится плохо. Дыхательные практики хорошо помогают даже при тревоге.
13:56:09 09-05-2024
Гость (07:36:37 09-05-2024) Пусть дышит по технике квадрат когда становится плохо. Дыхат... Спасибо за совет , тоже дурно в голове было , подышал как вы советовали , вроде
получше стало!