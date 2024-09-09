Синоптики предупредили о ночных заморозках и похолодании

09 сентября 2024, 18:05, ИА Амител

Золотая осень / Фото: unsplash.com / Hermann Wittekopf

Жители Алтайского края ждут бабьего лета, но пока синоптики в регионе его не прогнозируют. Согласно данным регионального ЦГМС, в ночь на 10 и 11 сентября температура воздуха будет колебаться от +4 до +10 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +14...+20°C. Кроме того, в среду местами пройдут кратковременные осадки.

В ночь на 12 сентября дожди прекратятся и начнется похолодание: ночные температуры понизятся до +2...+7°C, при ясном небе в регионе возможны локальные заморозки до -2 градусов. Днем в четверг воздух прогреется только до +11...+16 градусов, а порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

А бабье лето в этом году вообще будет?

Классическое бабье лето, которое обычно приходится на период с 14 по 24 сентября, в этом году, по всей вероятности, обойдет Алтайский край стороной. В региональном ЦГМС поясняют, что строят прогнозы только на три дня. При этом согласно долгосрочному прогнозу новосибирского ЦГМС, длительного периода хорошей погоды в первый осенний месяц на Алтае не предвидится.

"Для бабьего лета характерна сухая безветренная погода с постепенным нарастанием дневных температур. Но по долгосрочному прогнозу Новосибирска во вторую декаду сентября днем температура воздуха будет колебаться от +8...+13 до +14...+19 градусов, в отдельные дни пройдут дожди. Ожидаются осадки и в третьей десятидневке. Температура воздуха днем от +18...+23 градусов понизится в середине декады до +12...+17. К сожалению, бабье лето бывает не каждый год. Например, в 2023 году мы его не дождались", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.