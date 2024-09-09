Будет ли в 2024 году бабье лето в Алтайском крае?
Синоптики предупредили о ночных заморозках и похолодании
09 сентября 2024, 18:05, ИА Амител
Жители Алтайского края ждут бабьего лета, но пока синоптики в регионе его не прогнозируют. Согласно данным регионального ЦГМС, в ночь на 10 и 11 сентября температура воздуха будет колебаться от +4 до +10 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +14...+20°C. Кроме того, в среду местами пройдут кратковременные осадки.
В ночь на 12 сентября дожди прекратятся и начнется похолодание: ночные температуры понизятся до +2...+7°C, при ясном небе в регионе возможны локальные заморозки до -2 градусов. Днем в четверг воздух прогреется только до +11...+16 градусов, а порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.
А бабье лето в этом году вообще будет?
Классическое бабье лето, которое обычно приходится на период с 14 по 24 сентября, в этом году, по всей вероятности, обойдет Алтайский край стороной. В региональном ЦГМС поясняют, что строят прогнозы только на три дня. При этом согласно долгосрочному прогнозу новосибирского ЦГМС, длительного периода хорошей погоды в первый осенний месяц на Алтае не предвидится.
"Для бабьего лета характерна сухая безветренная погода с постепенным нарастанием дневных температур. Но по долгосрочному прогнозу Новосибирска во вторую декаду сентября днем температура воздуха будет колебаться от +8...+13 до +14...+19 градусов, в отдельные дни пройдут дожди. Ожидаются осадки и в третьей десятидневке. Температура воздуха днем от +18...+23 градусов понизится в середине декады до +12...+17. К сожалению, бабье лето бывает не каждый год. Например, в 2023 году мы его не дождались", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
18:08:02 09-09-2024
Вот указ выйдет и будет!
20:21:39 09-09-2024
Гость (18:08:02 09-09-2024) Вот указ выйдет и будет!... Персонально для тебя, в декабре
22:32:53 09-09-2024
Гость (20:21:39 09-09-2024) Персонально для тебя, в декабре... А мне?
23:09:26 09-09-2024
Что значит не дождались в 2023? Сентябрь был намного лучше, чем в этом году.
06:11:00 10-09-2024
Это оно ещё не начинало...
08:08:32 10-09-2024
Теперь лето только за деньги
09:27:54 10-09-2024
А всё почему? Потому что, фамилия у начальника отдела ЦГМС далеко не Солнечная)
12:14:15 10-09-2024
Да будет оно, никуда не денется и начало с 10-11 сентября и примерно до 20-22 сентября (а может и дольше) . А вот температура совсем не обязательно должна быть все дни выше +20, 13-18 то же вполне тепло!
13:10:04 10-09-2024
Хоть на воздух и погоду надога ещё нет, а вот на дождь(слив) подняли
16:13:58 10-09-2024
Какие бабы - такое и лето!