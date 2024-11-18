Будет плюс. О погоде в Алтайском крае 18 ноября
Осадков не ожидается
18 ноября 2024, 06:00, ИА Амител
Зима, солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/768382
В Алтайском крае 18 ноября ожидается плюсовая температура. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -1...+1 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Комментарии 0