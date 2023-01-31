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"Будете валяться на помойке". Депутат рассказал школьникам о возможном будущем

Доступным языком описал ученикам их перспективы, если они не будут учиться

31 января 2023, 13:44, ИА Амител

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин на встрече со школьниками рассказал о перспективах в случае нежелания учиться. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

На уроке профориентации перед учениками выступали люди, которые "состоялись в жизни благодаря своему труду и воле к победе, терпению и интеллекту".

Депутату не понравилось, что старшеклассники слушают его невнимательно. Он спросил у одного из них, сидел ли он "три дня не жравши".

"Когда кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не предупреждали. Потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз", – подчеркнул Вереин.

 

Комментарии 13

  • Я изъясняюсь понятно? - спасибо, что не на фене) Хотя с нашими депутатами еще есть куда дно пробивать. У него кувалда-то есть?
    31 января, Гость   Ответить
  • Депутат явно не понаслышке знаком с этим местом. Пиджак одел, а лексикон остался прежним. Видно птицу по помёту.
    31 января, Гость   Ответить
  • что за перец неотесаный это был Ему бы поучиться разговаривать с людьми у учителей, которые за неуважение выбивают без предупреждения зубы.
    31 января, Гость   Ответить
  • Ага, поступайте все в вуз. А строителей и дворников будем завозить эшелонами из Средней Азии. Девушек мотивировать на высшее образование значит в принципе попрощаться с надеждой остановить вымирание страны, потому что научно доказана связь падения рождаемости с ростом числа женщин с ВО. И можно подумать, на днище социальной жизни нет людей, закончивших институт, в том числе и с красными дипломами.
    31 января, Гость   Ответить
  • Много людей знаю, без высшего образования владельцев собственных предприятий с коллективом от одного до нескольких десятков человек. Одного со школы выгнали за хулиганство, ходил вечернюю заканчивать.
    31 января, Гость   Ответить
  • Дети еще недозомбированные западным либерализмом по крайней мере до несовершенолетия остро чувствует по какой концепции живёт общество и государство - справедливой или несправедливой. Потом им приходиться делать выбор - засунуть это чувство куда подальше если хочешь выжить и продвинуться. Кому как ни коммунисту это знать, если он не липовый коммунист. И наша страна имеет уникальный опыт успешного построения альтернативного Западу общества, мы доказали всему миру что это возможно. Поэтому они хотят нас уничтожить.
    31 января, Гость   Ответить
  • И главное помните, если будете хорошо трудиться, твой босс обязательно купит себе яхту.
    31 января, Гость   Ответить
  • Фу. какой отвратный жаргон
    31 января, Гость   Ответить
  • Дети еще недозомбированные -- по-моему вообще не по теме высказывание
    31 января, Гость   Ответить
  • Вас не поймешь. То одни либерасты в депутатах. То не устраивает, что представитель народа в депутатах. Попытался человек обратиться к подрастающему поколению на их языке, снова плохо. ))
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, это к тому что провозглашенная парадигма производить потребителей а не творцов овладела умами даже коммунистов и набрала серьезную инерцию, он лишь подчеркнул что потребитель должен быть квалифицированным. Тогда не требуйте что когда эти люди станут управленцами, что-то кардинально изменится. Для повышения внутренней субъектности нужны другие более глобальные знания, формирующие мировоззрение Человека с большой буквы.
    31 января, Гость   Ответить
  • нормально он говорит. В риторике первых лиц государства. Один кувалдоносец вообще публично пообещал "нас...ть на лицо" другому депутату
    31 января, Гость   Ответить
  • Он спросил у одного из них, сидел ли он "три дня не жравши". --- а депутат сидел? Что-то сомнительно. Да и потом - этих депутатов как г..на, а вот специалистов рабочего класса очень большой дефицит. И сейчас больше шансов собирать бычки с высшим экономическим образованием, чем с корочками токаря или экскаваторщика. А лет через 15 мы очень жёстко столкнёмся с проблемой физического отсутствия квалифицированных рабочих. И вот это будет удар по дну экономики
    31 января, Гость   Ответить
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