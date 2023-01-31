"Будете валяться на помойке". Депутат рассказал школьникам о возможном будущем

Доступным языком описал ученикам их перспективы, если они не будут учиться

31 января 2023, 13:44, ИА Амител

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин на встрече со школьниками рассказал о перспективах в случае нежелания учиться. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

На уроке профориентации перед учениками выступали люди, которые "состоялись в жизни благодаря своему труду и воле к победе, терпению и интеллекту".

Депутату не понравилось, что старшеклассники слушают его невнимательно. Он спросил у одного из них, сидел ли он "три дня не жравши".