"Будете валяться на помойке". Депутат рассказал школьникам о возможном будущем
Доступным языком описал ученикам их перспективы, если они не будут учиться
31 января 2023, 13:44, ИА Амител
Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин на встрече со школьниками рассказал о перспективах в случае нежелания учиться. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
На уроке профориентации перед учениками выступали люди, которые "состоялись в жизни благодаря своему труду и воле к победе, терпению и интеллекту".
Депутату не понравилось, что старшеклассники слушают его невнимательно. Он спросил у одного из них, сидел ли он "три дня не жравши".
"Когда кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не предупреждали. Потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз", – подчеркнул Вереин.
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