Будьте готовы слушать. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 4 мая
Даже если вам говорят неприятные вещи, постарайтесь услышать собеседника
04 мая 2025, 06:25, ИА Амител
Воскресенье пройдет под знаком непростой коммуникации между людьми. Даже если общение с человеком складывается тяжело, постарайтесь взять себя в руки и выслушать его.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
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Финансовые вопросы выйдут на первый план. Будет шанс улучшить положение, но придется сделать выбор между стабильностью и риском.
Совет дня: не бойтесь просчитать на несколько шагов вперед – это даст вам преимущество.
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Коммуникации сегодня складываются особенно легко – используйте это, чтобы уладить спор или обсудить щекотливую тему.
Совет дня: говорите не только умом, но и сердцем – это расположит собеседника.
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Сегодня вы особенно восприимчивы к настроению окружающих. Не поддавайтесь, если кто-то транслирует тревогу – оставайтесь в своем ритме.
Совет дня: сохраняйте внутреннюю опору, даже если все вокруг шумит.
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На повестке дня – авторитет и признание. Вы можете добиться успеха, но только если не пойдете по головам.
Совет дня: сохраняйте человеческое лицо, даже под давлением результата.
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