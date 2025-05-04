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Будьте готовы слушать. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 4 мая

Даже если вам говорят неприятные вещи, постарайтесь услышать собеседника

04 мая 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Воскресенье пройдет под знаком непростой коммуникации между людьми. Даже если общение с человеком складывается тяжело, постарайтесь взять себя в руки и выслушать его.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1

Гороскоп на сегодня для знака Овен

Вы можете неожиданно получить обратную связь, которую давно ждали. Не спешите реагировать – выслушайте до конца и извлеките пользу.
Совет дня: слушайте с вниманием, даже если это вам неприятно.
2

Гороскоп на сегодня для знака Телец

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Будет шанс улучшить положение, но придется сделать выбор между стабильностью и риском.

Совет дня: не бойтесь просчитать на несколько шагов вперед – это даст вам преимущество.

 
3

Гороскоп на сегодня для знака Близнецы

Коммуникации сегодня складываются особенно легко – используйте это, чтобы уладить спор или обсудить щекотливую тему.

Совет дня: говорите не только умом, но и сердцем – это расположит собеседника.

 
4

Гороскоп на сегодня для знака Рак

Вы можете почувствовать неуверенность в своем выборе, особенно в личной сфере. Это временно – дайте себе пространство подумать без давления.
Совет дня: не принимайте решений на эмоциях – перенесите важное на завтра.
 
5

Гороскоп на сегодня для знака Лев

Ваше чувство собственного достоинства сегодня подвергнется проверке. Не забывайте, что истинная сила – не в доказательствах, а в молчаливой уверенности.
Совет дня: будьте выше споров – уважение начинается с самоуважения.
6

Гороскоп на сегодня для знака Дева

Небольшая деталь или мелочь может обернуться поворотным моментом. Сегодня не бывает "незначительного".
Совет дня: обратите внимание на то, что обычно игнорируете, – там кроется ответ.
 
7

Гороскоп на сегодня для знака Весы

Партнерство выходит на первый план. Возможны приятные сюрпризы от близких или появление новых союзников в работе.
Совет дня: принимайте помощь без неловкости – она дана вам не случайно.
8

Гороскоп на сегодня для знака Скорпион

Сегодня вы особенно восприимчивы к настроению окружающих. Не поддавайтесь, если кто-то транслирует тревогу – оставайтесь в своем ритме.

Совет дня: сохраняйте внутреннюю опору, даже если все вокруг шумит.

9

Гороскоп на сегодня для знака Стрелец

Вы рискуете рассеяться между разными задачами. Лучше выбрать одно и идти до конца, чем метаться между вариантами.
Совет дня: сосредоточьтесь – глубина важнее широты.
 
10

Гороскоп на сегодня для знака Козерог

На повестке дня – авторитет и признание. Вы можете добиться успеха, но только если не пойдете по головам.

Совет дня: сохраняйте человеческое лицо, даже под давлением результата.

11

Гороскоп на сегодня для знака Водолей

День принесет неожиданные поводы для радости, особенно если вы позволите себе немного спонтанности.
Совет дня: выбирайтесь из привычной рутины – вдохновение рядом.
12

Гороскоп на сегодня для знака Рыбы

Могут возникнуть воспоминания, которые потянут за собой старые эмоции. Важно не убегать от них, а прожить и отпустить.
Совет дня: напишите письмо, которое не нужно отправлять, – это очистит.
 

Гороскоп

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