Будут ли ещё сильные морозы этой весной в Алтайском крае?

Синоптик отметила, что на смену весенней погоде в регион скоро придёт похолодание, но оно будет краткосрочным

16 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Крепких сибирских морозов в Алтайском крае этой весной уже не ожидается, однако похолодание всё-таки будет. На следующей неделе в регионе столбики термометров минимально опустятся до -22 градусов. До этого в крае сохранится комфортная тёплая погода. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Ближайшие двое суток в регионе на дорогах будет сильная гололедица и преимущественно без осадков. В ночь на 17 и 18 марта ожидается от -3 до -8 градусов, по северо-западу – до -13°С. Днём в четверг и пятницу температура будет колебаться от +1 до +7°С. В предгорьях 18 марта воздух прогреется до +12 градусов.

"Такая спокойная с постепенным нарастанием тепла погода сохранится у нас почти до конца второй декады, пока на смену антициклону не придёт холодный фронт. Ближайшее понижение температуры произойдёт в ночь на 20 марта. В регионе ожидается от -10 до -15 градусов, местами выхолодит до -17…-22°С. Очередная волна тепла начнётся 22 марта", – говорит синоптик.