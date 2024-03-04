Букет и косметика: в Барнауле открыли бутик свежих цветов и подарков Flowers De Luxe
До конца марта там действует скидка 15% на все товары
04 марта 2024, 15:15, ИА Амител erid: LjN8K2LH4
Пришла весна, а значит, скоро наступит самый прекрасный праздник – 8 Марта! В этот день любая женщина мечтает получить в подарок огромный букет свежих цветов и еще кучу различных "приятностей". А мужчины ломают голову, чем же удивить своих любимых. Бегать по городу в поисках подарка больше не придется: 2 марта в Барнауле открыли новый бутик цветов и сувениров Flowers De Luxe*, где можно найти все необходимое в одном месте. В честь открытия до 31 марта 2024 года в бутике действуют скидки 15% на все товары.
Настроение души
В бутике Flowers De Luxe вы найдете изысканные и красивые цветы с полей Голландии. Опытные флористы помогут подобрать идеальный букет для каждой женщины, учитывая ее предпочтения и характер. Такая композиция не оставит равнодушной ни одну представительницу прекрасной половины.
"Для меня цветы – это всегда эмоции и настроение. Поэтому я считаю, что дарить их надо без повода, а не только по праздникам. Чтобы люди могли покупать красивые букеты по доступным ценам, я открыла Flowers De Luxe", – говорит владелица бутика Анастасия.
Цветочные композиции и сувениры / Фото: бутик Flowers De Luxe
От косметики до статуэтки
В модном бутике цветов и подарков Flowers De Luxe кроме цветочной композиции можно приобрести:
- мягкие игрушки (есть много больших медведей);
- интересные вазы и статуэтки;
- шикарную посуду с сусальным золотом;
- уходовую косметику известных брендов;
- декор для дома.
Приятные сувениры станут отличным дополнением к букету. Такой подарок не останется без внимания и точно запомнится.
Любите женщин! Дарите им красоту и хорошее настроение, в этом вам поможет бутик Flowers De Luxe.
Бутик Flowers De Luxe
Адрес: Барнаул, ул. Власихинская, 125б
Телефон: 8 (3852) 573-888
What’sApp: 8 (923) 722-88-22
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Сайт*Flowers De Luxe ("Флауэрс де Люкс"); What’s app ("Вотсап").
ИП Панюта Анастасия ДмитриевнаРеклама
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