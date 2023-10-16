Буквы "Барнаул – город орденоносный" уберут с дома на проспекте Красноармейском
Судьбу надписи после демонтажа будут определять вместе с горожанами
16 октября 2023, 16:25, ИА Амител
Кадр из видео
Буквы "Барнаул – город орденоносный" уберут с дома на проспекте Красноармейском, 118. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В 2023 году провели экспертизу, по результатам которой стало известно, что конструкция находится в аварийном состоянии. Чтобы не допустить обрушения, буквы снимут. Подрядчик приступит к работе на следующей неделе.
Буквы передадут на хранение в МБУ "Автодорстрой". Дальнейшую их судьбу будут решать совместно с горожанами, общественниками, ветеранским движением и депутатами, рассказал Вячеслав Франк.
16:28:32 16-10-2023
Дальнейшую их судьбу будут решать ------ А что тут решать? Отреставрировать и назад вернуть!!!
16:33:44 16-10-2023
ДА уже решили 100%. В утиль.
16:37:39 16-10-2023
совсем обнаглели, много лет этим и жили, буквы душу грели лучше денег, а оно вот как получилось, обидно....
16:42:29 16-10-2023
Ну да от этих ржавых железяк гордость прям переполняет горожан
16:48:42 16-10-2023
Судьбу надписи после демонтажа будут определять вместе с горожанами------ вернуть на место. так же как и на ленина-димитрова
16:48:43 16-10-2023
руки прочь от букав. всегда ими гордился и всем говорил Барнаул-орденоносный!!!!! о как
16:53:24 16-10-2023
Главный вопрос, что же мешало все годы их держать в порядке? Очередная декомунизация?
17:14:30 16-10-2023
Декоммунизация продолжается(
17:14:42 16-10-2023
значит будет реклама
17:16:50 16-10-2023
А куда кстати дели серпасто-молоткастую оградку на крыше Чайковского 16? Видимо кто то сдал на метал. Что вообще за сволоч завелись в городе, которые в тихушку проводят декоммунизацию?
17:26:47 16-10-2023
О, Господи! Да сдайте их в металлолом, а на деньги сделайте что ни будь для дома - хоть дыры залатайте, хоть мелкий ремонт какой ни будь. Всё больше пользы будет
17:35:21 16-10-2023
Гость (17:26:47 16-10-2023) О, Господи! Да сдайте их в металлолом, а на деньги сделайте ... Лучше тебя сдать на опыты. Всяко пользы будет больше!
18:00:37 16-10-2023
Гость (17:35:21 16-10-2023) Лучше тебя сдать на опыты. Всяко пользы будет больше!... Глупый ты! И в этом твоя беда
14:52:13 23-10-2023
Гость (18:00:37 16-10-2023) Глупый ты! И в этом твоя беда... А по моему остроумно
18:53:51 16-10-2023
мы так приросли к этим буквам, в них вся наша жизнь!!!! по живому режете...
19:12:39 16-10-2023
Строго призвать к ответу руководство служб, допустивших обветшание конструкции. Рассмотреть в разрезе декоммунизации по заказу укронацистов. Так недолго и Кораны начать поджигать.
19:59:09 16-10-2023
Да давно бы уже сняли, осатанело выполняя указивки, спущенные сверху о декоммунизации! Ах, бедняжечки! Представляю, как кислеют мины городских и краевых распиловщиков бюджета, когда при очередном объезде владений, их ясны-"честны" глазоньки натыкаются на такой вот, мемориал из прошлого...
20:23:03 16-10-2023
Надпись оставить! Отреставрированную или новую без разницы. Но чтобы была! Пусть приезжающие в Барнаул видели её. Да и горожанам Не по-барабану. Видимо, кто-то проплатил местечко для рекламы. Достали. Везде денежки на первом месте. А как бы за родной город не погордиться? Слабо? А , руководители города?
13:30:11 17-10-2023
Людмила (20:23:03 16-10-2023) Надпись оставить! Отреставрированную или новую без разницы. ... это москвичи проплатили, место то хлебное, теперь бабло будут рубить, а мы в стороне...
11:01:18 17-10-2023
руки прочь от наград города!! достали уже! с Ленина, 53 сняли, повесили себе на здание администрации, а какое вы право имеете носить эти ордена?! что вы сделали, кроме уродования и разрушения города, максимального ухудшения жизни барнаульцев? большинство жителей вас, мягко говоря, ненавидят, а наградами города-гордятся!
11:44:58 17-10-2023
нужно собрать ходоков к президенту, отстоим родную надпись!!!!
15:08:12 17-10-2023
Предлагаю поставить эти буквы вторым рядом на городской думке... Ну и что, что не имеют отношения? Первым же рядом себя украсили!