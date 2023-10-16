Судьбу надписи после демонтажа будут определять вместе с горожанами

16 октября 2023, 16:25, ИА Амител

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Буквы "Барнаул – город орденоносный" уберут с дома на проспекте Красноармейском, 118. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В 2023 году провели экспертизу, по результатам которой стало известно, что конструкция находится в аварийном состоянии. Чтобы не допустить обрушения, буквы снимут. Подрядчик приступит к работе на следующей неделе.

Буквы передадут на хранение в МБУ "Автодорстрой". Дальнейшую их судьбу будут решать совместно с горожанами, общественниками, ветеранским движением и депутатами, рассказал Вячеслав Франк.