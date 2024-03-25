Бумажные чеки могут полностью исчезнуть из российских магазинов

Правда, пока альтернативы им нет

25 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Супермаркет / Фото: freepik.com

В Госдуме обсуждается возможность полного отказа от использования кассовых лент в розничной торговле. Как сообщают "Известия", инициатором этой идеи стало федеральное Министерство природы. Оно предлагает полностью перейти на электронные аналоги чеков. Основная цель – минимизация отходов. Это связано с тем, что в составе бумаги есть термохимический компонент, который при нагревании чернеет. Это делает чеки непригодными для вторичной переработки.

Однако переход на электронные чеки смогут позволить себе только крупные торговые сети. Для остальных же это может стать финансовым ударом.

Уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов, в свою очередь, рассказал "Бизнес ФМ Барнаул", что переход на электронные чеки может помочь упростить процесс их выдачи и сократить затраты предпринимателей на бумагу. С ним согласен и руководитель направления продаж барнаульской типографии "Импресс" Юрий Машковский.

Многие магазины в Алтайском крае уже давно используют альтернативные варианты чеков. В некоторых сетях покупатели могут отказаться от бумажного чека, а для тех, кто зарегистрирован в мобильных приложениях или оставлял магазину свои данные, чек отправляется на почту.

Руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами Елена Погодаева сообщила, что торговая сеть "Магнит" использует оба варианта чеков. Они позволяют сократить использование бумаги и объем потребления ленты.

В Союзе потребителей России негативно относятся к отмене бумажных чеков, так как только бумажный вариант позволяет проверить правильность суммы, указанной в чеке, а также обратиться в магазин в случае претензии.

Однако отмена бумажных чеков – это только идея, которую еще предстоит обсудить на нескольких уровнях и понять, насколько она выгодна для предпринимателей и не станет ли нарушением прав потребителей.