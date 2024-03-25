Бумажные чеки могут полностью исчезнуть из российских магазинов
Правда, пока альтернативы им нет
25 марта 2024, 06:40, ИА Амител
В Госдуме обсуждается возможность полного отказа от использования кассовых лент в розничной торговле. Как сообщают "Известия", инициатором этой идеи стало федеральное Министерство природы. Оно предлагает полностью перейти на электронные аналоги чеков. Основная цель – минимизация отходов. Это связано с тем, что в составе бумаги есть термохимический компонент, который при нагревании чернеет. Это делает чеки непригодными для вторичной переработки.
Однако переход на электронные чеки смогут позволить себе только крупные торговые сети. Для остальных же это может стать финансовым ударом.
Уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов, в свою очередь, рассказал "Бизнес ФМ Барнаул", что переход на электронные чеки может помочь упростить процесс их выдачи и сократить затраты предпринимателей на бумагу. С ним согласен и руководитель направления продаж барнаульской типографии "Импресс" Юрий Машковский.
Многие магазины в Алтайском крае уже давно используют альтернативные варианты чеков. В некоторых сетях покупатели могут отказаться от бумажного чека, а для тех, кто зарегистрирован в мобильных приложениях или оставлял магазину свои данные, чек отправляется на почту.
Руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами Елена Погодаева сообщила, что торговая сеть "Магнит" использует оба варианта чеков. Они позволяют сократить использование бумаги и объем потребления ленты.
В Союзе потребителей России негативно относятся к отмене бумажных чеков, так как только бумажный вариант позволяет проверить правильность суммы, указанной в чеке, а также обратиться в магазин в случае претензии.
Однако отмена бумажных чеков – это только идея, которую еще предстоит обсудить на нескольких уровнях и понять, насколько она выгодна для предпринимателей и не станет ли нарушением прав потребителей.
07:46:23 25-03-2024
А у народа будут спрашивать!? Я например, против!!!
09:25:59 25-03-2024
Гость (07:46:23 25-03-2024) А у народа будут спрашивать!? Я например, против!!!... Никогда у народа не спрашивают! И это печально!
08:04:08 25-03-2024
Два раза в Ашане меня пытались обмануть с ценой на кассе. Оба раза цена, пробиваемая на кассе, сильно отличалась от ценника на полке. Первый раз что-то около 80 руб, второй раз нагреть хотели на 156. Оба раза сразу же обратился на стойку к менеджерам, сразу все компенсировали. Вопрос: как можно будет прижать жуликов без бумажного чека? После того,как дома распечатаешь электронный? А потом из-за такой суммы ехать в магазин? Я бы не поехал. Похоже, на это и расчет...
18:45:07 25-03-2024
Гость (08:04:08 25-03-2024) Два раза в Ашане меня пытались обмануть с ценой на кассе. Об... вашу проблему должны решать покупательские дисплеи, а не клоунские бумажки
08:05:01 25-03-2024
А о стариках,которые еле-еле освоили кнопочный (простой) телефон вы подумали?
08:42:39 25-03-2024
Владимир (08:05:01 25-03-2024) А о стариках,которые еле-еле освоили кнопочный (простой) тел... Да таких уже нет. У всех нормальные смартфоны и все всё умеют
09:05:13 25-03-2024
Гость (08:42:39 25-03-2024) Да таких уже нет. У всех нормальные смартфоны и все вс... Не надо врать, есть и много таких
09:36:22 25-03-2024
Гость (08:42:39 25-03-2024) Да таких уже нет. У всех нормальные смартфоны и все вс... Моей маме 85, мне 60 и у нас кнопочные телефоны.
10:51:21 25-03-2024
Гость (09:36:22 25-03-2024) Моей маме 85, мне 60 и у нас кнопочные телефоны. ... Удивлен, что кнопочные, а не дисковые со шнуром.
11:20:30 25-03-2024
Гость (09:36:22 25-03-2024) Моей маме 85, мне 60 и у нас кнопочные телефоны. ... Ну так купите себе нормальный. В сбер придёшь - бабушки со своими сберкнижками в очереди сидят, время только отнимают
11:52:00 25-03-2024
Гость (11:20:30 25-03-2024) Ну так купите себе нормальный. В сбер придёшь - бабушки... Так зачем же ты ходишь в сбер? Сиди дома, проводи все операции со смартфона, флаг тебе в руки, барабан на шею, барабанные палочки сама знаешь куда... А то такая "умная" разводить людей на покупку смартфонов
13:15:25 25-03-2024
Гость (11:20:30 25-03-2024) Ну так купите себе нормальный. В сбер придёшь - бабушки... А ты что по сберу шаришься, заходи в личный кабинет и щелкай.......
13:23:58 25-03-2024
Гость (11:20:30 25-03-2024) Ну так купите себе нормальный. В сбер придёшь - бабушки... это пройдет, ты тоже бабушкой скоро станешь.
12:26:35 25-03-2024
Гость (08:42:39 25-03-2024) Да таких уже нет. У всех нормальные смартфоны и все вс... Мне 70, но с одинаковым успехом пользуюсь и кнопочником и смартфоном
12:52:10 25-03-2024
Гость (12:26:35 25-03-2024) Мне 70, но с одинаковым успехом пользуюсь и кнопочником и см... И флаг вам в руки. Не судите по себе. Люди разные бывают, и образование тоже.
13:06:12 25-03-2024
Гость (12:52:10 25-03-2024) И флаг вам в руки. Не судите по себе. Люди разные бывают, и ... Ну из - за необразованных тормозить прогресс? Почему - то даже самые необразованные научились включать стиральные машины - автоматы? Стирали бы в тазиках
13:16:39 25-03-2024
Гость (12:52:10 25-03-2024) И флаг вам в руки. Не судите по себе. Люди разные бывают, и ... Здесь больше от моторики зависит
09:25:21 25-03-2024
Владимир (08:05:01 25-03-2024) А о стариках,которые еле-еле освоили кнопочный (простой) тел... Никто и никогда не думает!
08:34:40 25-03-2024
Сами то осознаете , что такое мобильное приложение? А скрытые функции этих приложений озвучьте в слух, не скрывайте! И самое главное для чего это все придумано. Цифровой концлагерь не наступит никогда, тогда еще от бумажных рублей пообещайте отказаться - потом посчитаете потери!
08:35:55 25-03-2024
Категорически против ! Эта идея выгодна только крупному бизнесу, и только для массового обмана, на это и расчет!
08:45:32 25-03-2024
Кто-то нашел хороший заработок для себя, никто не хочет вкладывать в производство, когда вот так просто создать систему и будут денежки капать с каждого человека кому-то на счёт, вот она инфляция, все расходы оплатит покупатель.
09:16:40 25-03-2024
Какие здесь примитивные люди… Уже обсуждали здесь эти чеки. Кому они нужны? Никому. В приложениях крупных сетей или приличных магазинов чек тебе приходит в электронном виде сразу же после оплаты, там все расписано по позициям, чего сколько и по какой цене. В банкоматах уже операции внесения/снятия средств без чеков происходят - все в приложении. На самолет или поезд уже напечатанный билет не нужен, посадочный талон не нужен. Все в электронном виде. А те кто тут про бедных пенсионеров лопочет, тот просто уводит обсуждение в сторону- практически 99% пенсионеров получают пенсию перечислением на карту. И приложения у них в телефонах есть, и прекрасно они с ними управляются. Только в самых глухих деревнях может еще почтальоны вековым бабкам и приносят наличные на дом. Но таких по пальцам на одной руке.
10:10:41 25-03-2024
Гость (09:16:40 25-03-2024) Какие здесь примитивные люди… Уже обсуждали здесь эти чеки. ... Их заставляют перечислять на карточки. Карточка моей мамы у меня. Я снимаю деньги и отвожу ей! Есть другие возможности для сбережения лесов, но государству они не выгодны!
11:04:38 25-03-2024
Гость (10:10:41 25-03-2024) Их заставляют перечислять на карточки. Карточка моей мамы у ... Может, и заставляют, но не все на это ведутся! Хотя кто именно заставляет? Мама может написать заявление в собес, что хочет получать по почте. В течение месяца должны всё перевести на почту. А там тоже два варианта: или сами ходят на почту в свой день выплат, или ждут дома почтальона.
10:47:35 25-03-2024
Гость (09:16:40 25-03-2024) Какие здесь примитивные люди… Только в самых глухих деревнях может еще почтальоны вековым бабкам и приносят наличные на дом.
Значит, Барнаул и есть та самая глухая деревня.))) У нас в подъезде практически все пенсионеры получают пенсию через почтальона. По разным причинам, но многие предпочитают наличные. А если вы такая "продвинутая", что любите электронные деньги и чеки, вас ещё жизнь проучит, просто не пришел случай. Жизнь заставит вас расплатиться за вашу глупость!
09:55:46 25-03-2024
Не вижу особых проблем и затрат. При расчете картой чек можно получать в мобильном приложении банка. 80% чеков станут электронными.
10:10:06 25-03-2024
Почему сейчас спрашивают про бумажный чек на кассе. А как же Закон о ККТ? обязанность продавца выдать чек. либо по его просьбе направить на эл. почту. А здесь получается никуда. Куда смотрит налоговая?
10:30:59 25-03-2024
Гость (10:10:06 25-03-2024) Почему сейчас спрашивают про бумажный чек на кассе. А как же... при чем здесь налоговая, платеж прошел, значит налог посчитан, чек только покупателю нужен, да и то редко
10:39:09 25-03-2024
Гость (10:30:59 25-03-2024) при чем здесь налоговая, платеж прошел, значит налог посчита... Ну какбэ "в момент расчета с клиентом кассир должен формировать чек на онлайн-кассе и выдавать его покупателю в бумажной или электронной форме". То есть ежели чек вам не выдали ни в одной из форм - это нарушение. То, что все данные чека идут в налоговую, к этому отношения не имеет. Формально комментатор выше прав.
10:59:41 25-03-2024
Электронные чеки заставят всех граждан: 1) обязательно купить смартфон(потратить деньги одноразово), 2) обязательно оплатить интернет( платить за услуги операторам связи ежемесячно и пожизненно). Электронное обслуживание тоже не бесплатно, электронный чек обойдется покупателю дороже бумажного. Разумеется, поскольку операторы связи постоянно повышают тарифы( мой с 2020 года увеличился практически на 50%), а магазины все расходы перекладывают на покупателей, то платить мы будем всё больше и больше.
12:02:35 25-03-2024
Чтобы получать электронные чеки, КАЖДЫЙ покупатель должен будет зарегистрироваться во всех торговых точках( сообщить дату, месяц, год рождения; номер телефона). Если сегодня это делают лишь те, кто хочет иметь дисконтную карту, то при тотальных электрочеках всех обяжут предоставлять свои персональные данные магазинам. Как этим воспользуется торговля, можно представить. У меня была карта Вестфалики. Теперь они не продают обувь, а стали МФО. База данных покупателей Вестфалики перешла к МФО. Замучили звонками с предложениями займов, нет покоя ни в будни, ни в выходные.
12:45:56 25-03-2024
Гость (12:02:35 25-03-2024) Чтобы получать электронные чеки, КАЖДЫЙ покупатель должен б... Замучили звонками с предложениями займов, нет покоя ни в будни, ни в выходные.Поставьте звонилку гугла или приложение яндекс с алисой. И там и там есть функция сообщения о спаме и блокировки для таких звонков. У касперского тоже какое-то подобное приложение есть.
18:02:14 25-03-2024
Гость (12:45:56 25-03-2024) Поставьте звонилку гугла или приложение яндекс с алисой. И т... Для этого мне надо всего -навсего купить смартфон (15тр) и оплачивать интернет ежемесячно (1тр, в год 12тр). Давайте вы мне оплатите эти "удовольствия", если так настаиваете? Потому что для связи достаточно копеечного кнопочного телефона со старым тарифом без интернета, сама звоню крайне мало, кому надо, набирают меня. То есть в год расход примерно 500р. А вы хотите, чтобы практически моя месячная пенсия раз в год уходила на радость видеть электронный чек вместо бумажного?
13:09:37 25-03-2024
Гость (12:02:35 25-03-2024) Чтобы получать электронные чеки, КАЖДЫЙ покупатель должен б... Зачем во всех магазинах регистрироваться? Если платишь одной картой, то поставить приложение этого банка
13:38:32 25-03-2024
Гость (12:02:35 25-03-2024) Чтобы получать электронные чеки, КАЖДЫЙ покупатель должен б... а вы в магазинах сообщаете свои настоящие данные что-ли? :D
14:45:21 25-03-2024
Проблема в том что, кассовою ленту в России не производят.
Научимся и проблема исчезнет. Импортозамещение победит.
17:14:11 25-03-2024
Виктор (14:45:21 25-03-2024) Проблема в том что, кассовою ленту в России не производят.
15:18:06 25-03-2024
Я не хочу забивать память телефона уймой приложений на каждый чих
21:53:37 25-03-2024
А как быть с кардиографами? Там та же термобумага. Может дефицит?