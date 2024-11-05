Бумажный батл. Как в Алтайском крае собирают макулатуру и зачем это нужно

Важно не просто рассказывать о необходимости беречь природу, а воспитать в людях экопривычки, говорят активисты

05 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Сбор макулатуры / Фото: Минстрой Алтайского края

Более 300 организаций Алтайского края стали участниками Всероссийской акции "БумБатл" в 2024 году. Напомним, акция проходит уже в пятый раз в поддержку национального проекта "Экология". С каждым годом количество участников только растет, сообщила заместитель начальника отдела регионального государственного экологического надзора Минприроды Алтайского края Юлия Каранова.

"БумБатл" дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, – это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете", – рассказывает Юлия Каранова.Принять участие в акции может абсолютно любая организация, однако чаще всего активность проявляют школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. В этом году в бумажный батл вступили 324 образовательные организации.

Сбор макулатуры / Фото: amic.ru

Например, барнаульская школьница Милана Пилишвили участвует в акции уже несколько лет. Макулатуру собирают не только ее родители, но и тети, и другие родственники:

"Мы сначала дома с мамой и папой собирали ненужные журналы, газеты, порванные книжки. А потом тети стали приносить с работы ненужную использованную бумагу. Все это мы сдаем в Алтайский краевой детский экологический центр (АКДЭЦ)", – рассказала Милана. Кстати, в 2020 году девочка собрала больше всех макулатуры. И очень этим гордится.Такие акции помогают воспитать в детях осознанное отношение к окружающему миру и заботу о природе, говорит Юлия Каранова.

Важно не просто рассказывать о необходимости беречь природу, а воспитывать в детях и взрослых экопривычки, говорит Ольга Аришина, старший методист детского Краевого экологического центра.

Сбор макулатуры/ Фото: amic.ru

Кстати, центр – один из первых участников "БумБатла". И здесь удается мотивировать детей и взрослых собирать макулатуру не только во время проведения акции.

"Мы все здесь настроены на то, чтобы сберечь экологию. А экопривычки нужно формировать с детства. У нас это как часть образовательного процесса, который происходит всегда. Все педагоги очень много внимания уделяют бережному отношению к природе, ресурсам, формированию экопривычек. Сбор макулатуры идет в течение всего года. У нас в каждом объединении есть какая-то коробка или полка, куда мы складываем использованную бумагу: ребята это видят, это для них пример. И дети тоже приносят макулатуру. И когда приходит время сдавать бумагу, получается, что мы в течение года уже накопили достаточно много, а не что-то ищем, чтобы принять участие в акции", – рассказывает Аришина.

Сбор макулатуры / Фото: amic.ru

Средства, которые центр выручает от сдачи макулатуры, частично идут на помощь приютам для животных или на закупку корма для птиц. И это тоже мотивирует детей к участию, говорит старший методист АКДЭЦ Ольга Аришина.

Ну а чтобы сборы были еще интереснее, между детьми и даже взрослыми проходят соревнования: кто больше сдаст макулатуры. Победители получают призы.

Куда идет бумага?

Собранная бумага идет на переработку на предприятия Алтайского края, где макулатура превращается, например, в упаковку и используется повторно.

Кстати, для активных участников акции – барнаульских школьников и студентов – Минстрой Алтайского края организовал экскурсию на одно из крупнейших предприятий Алтайского края, которое использует для производства и переработанную макулатуру. Компания занимается производством гофрокартона, в его составе может быть до 100% бумаги, которая была направлена на переработку. Также тут производят четырехклапанные гофроящики, ящики сложной конфигурации и различные комплектующие элементы. Производственная мощность составляет более девяти миллионов квадратных метров гофрокартона в месяц.

Экскурсия на предприятие / Фото: Минстрой Алтайского края

Участие в акции "БумБатл" принимают граждане и организации по всему краю. Это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Алейск и многие районы.

Вырученные же со сдачи сырья средства направят на помощь участникам специальной военной операции, жителям Курской области, а также на благотворительность, пояснили в Минстрое.

Самые активные участники получат призы.

Напомним, в прошлом году детские сады, школы, колледжи и вузы Алтайского края среди регионов Сибири сдали больше всего макулатуры. Тогда к участию было привлечено свыше 28 тысяч человек из 214 образовательных организаций региона. А объем собранного сырья составил 84 183,55 кг.

В Минприроды Алтайского края добавляют, что вопросы об акции можно направлять в оргкомитет по адресу электронной почты: bumbatl@nationalpriority.ru