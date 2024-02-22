Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"

По мнению экспертов, подобная уловка оставляет пространство в поставках вооружений Украине

22 февраля 2024, 21:51, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com

Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая призывала передать Украине дальнобойное оружие. Как сообщает ТАСС, за это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против – 284, еще два парламентария воздержались.

Документ предполагает включить в долгосрочную поддержку Киева поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, чтобы украинская армия "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских войск.

По мнению экспертов, подобная уловка оставляет пространство в поставках вооружений Украине. При этом некоторые считают, что такая резолюция может предполагать РСЗО MARS II.