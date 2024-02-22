Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"
По мнению экспертов, подобная уловка оставляет пространство в поставках вооружений Украине
22 февраля 2024, 21:51, ИА Амител
Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая призывала передать Украине дальнобойное оружие. Как сообщает ТАСС, за это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против – 284, еще два парламентария воздержались.
Документ предполагает включить в долгосрочную поддержку Киева поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, чтобы украинская армия "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских войск.
По мнению экспертов, подобная уловка оставляет пространство в поставках вооружений Украине. При этом некоторые считают, что такая резолюция может предполагать РСЗО MARS II.
07:32:02 23-02-2024
Ливерная колбаса (по версии Хохлов) все таки расчехлилась?
10:35:51 23-02-2024
Ну что же ,придётся "кинжалами" ликвидировать оборонку германии,а то эта "ливерная колбаса" действительно расчехлилась и вонять будет. На Берлин!!!!!