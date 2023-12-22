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Бурятский отшельник, который жил в землянке, от бессилья вышел к людям

В шутку местные жители прозвали Леонида хозяином леса

22 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Бурятии к людям вышел отшельник, который 25 лет жил в землянке. Об этом сообщает Babr Mash.

Леонид ушел в лес в 35 лет, на это его подтолкнул развод. Годами он жил один, охотился, продавал мясо дичи, ягоды и коренья. В 2021-м мужчина отморозил руку и больше не мог позаботиться о себе самостоятельно. Тогда ему стали помогать местные жители. 

В возрасте 60 лет Леонид обратился в благотворительный фонд, чтобы ему помогли оформить пенсию. При этом покидать свою землянку мужчина не хочет.

Местные в шутку уже прозвали отшельника хозяином леса.

Комментарии 12

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Гость

18:02:57 22-12-2023

Какая ему пенсия , он на неё не заработал.

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Гость

18:32:51 22-12-2023

Гость (18:02:57 22-12-2023) Какая ему пенсия , он на неё не заработал.... Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не работал.

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Гость

23:06:20 22-12-2023

Гость (18:32:51 22-12-2023) Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не ... Социальную пенсию назначить можно, но её назначают не при наступлении пенсионного возраста, а на пять лет позднее. Мужчине сейчас 60 лет. На пенсию он должен пойти в 65 лет по новому закону. Следовательно, социальное пособие ему назначат при достижении возраста 70 лет.

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Гость

06:57:42 23-12-2023

Гость (18:32:51 22-12-2023) Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не ... Социальную ему могут начначить когда ему исполнится 70 лет, а сейчас возможно идёт речь о пенсии по инвалидности

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Гость

19:12:28 22-12-2023

Гость (18:02:57 22-12-2023) Какая ему пенсия , он на неё не заработал.... Точно. Добить чтоб не мучался?

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Дядька

20:23:02 22-12-2023

Просто БОМЖ как и небезызвестный Федя.

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Социальную то можно назначить)

21:02:24 22-12-2023

Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не работал. Совершенно верно. Но нужно дожить до 70 лет. Такое заботливое у нас государство.

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Гость

08:52:10 23-12-2023

Социальную то можно назначить) (21:02:24 22-12-2023) Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не ... Ну пусть у вас вычтут ему на пенсию, сердобольеый вы наш

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гость

10:17:23 24-12-2023

Гость (08:52:10 23-12-2023) Ну пусть у вас вычтут ему на пенсию, сердобольеый вы н... да пусть и вычтут,лучше нуждающийся человек попользуется чем ворье всякое по карманам растащит(так информация к размышления-сколько реальная продолжительность жизни мужчин у нас в регионе и какой шанс у вас получить пенсию)

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Мне вот интересно,

23:09:29 22-12-2023

Как на Руси люди раньше-то без паспорта и прописки жили? "Пётр Васильевич Романов, без определенного места жительства..."

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Сергей Ф.

10:34:11 23-12-2023

На сегодня мы получаем пенсию (денежное содержание) начиная с рождения и далее .. всякого рода пособия и льготы, включая похоронные. На то оно и государство - в определенные моменты отдаешь ему, в другие оно заботится о тебе, например - выход на пенсию в любом возрасте (по желанию), размер пенсии конечно, должен зависеть от твоего вклада в государство.. Так должно быть, а пока до коммунизма ещё далековато..

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Гость

13:32:50 23-12-2023

Их раньше называлями БИЧями. Ханыжки, лодыри, которые не хотят каждый день ходить к 8 утра на завод, идут на берег Оби (или в лес), строят там шалаш, ставят закидушки и рыбачат. Рыбу продают и бухают. Вокруг Барнаула весь берег такими заселен. Если вы думаете, что можно пойти порыбачить, то да, только сначала со всех хороших мест бичей отогнать надо. У этого видимо была делянка в лесу и он ее "сторожил" от других таких же.

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