Бурятский отшельник, который жил в землянке, от бессилья вышел к людям
В шутку местные жители прозвали Леонида хозяином леса
22 декабря 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Бурятии к людям вышел отшельник, который 25 лет жил в землянке. Об этом сообщает Babr Mash.
Леонид ушел в лес в 35 лет, на это его подтолкнул развод. Годами он жил один, охотился, продавал мясо дичи, ягоды и коренья. В 2021-м мужчина отморозил руку и больше не мог позаботиться о себе самостоятельно. Тогда ему стали помогать местные жители.
В возрасте 60 лет Леонид обратился в благотворительный фонд, чтобы ему помогли оформить пенсию. При этом покидать свою землянку мужчина не хочет.
Местные в шутку уже прозвали отшельника хозяином леса.
18:02:57 22-12-2023
Какая ему пенсия , он на неё не заработал.
18:32:51 22-12-2023
Гость (18:02:57 22-12-2023) Какая ему пенсия , он на неё не заработал.... Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не работал.
23:06:20 22-12-2023
Гость (18:32:51 22-12-2023) Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не ... Социальную пенсию назначить можно, но её назначают не при наступлении пенсионного возраста, а на пять лет позднее. Мужчине сейчас 60 лет. На пенсию он должен пойти в 65 лет по новому закону. Следовательно, социальное пособие ему назначат при достижении возраста 70 лет.
06:57:42 23-12-2023
Гость (18:32:51 22-12-2023) Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не ... Социальную ему могут начначить когда ему исполнится 70 лет, а сейчас возможно идёт речь о пенсии по инвалидности
19:12:28 22-12-2023
Гость (18:02:57 22-12-2023) Какая ему пенсия , он на неё не заработал.... Точно. Добить чтоб не мучался?
20:23:02 22-12-2023
Просто БОМЖ как и небезызвестный Федя.
21:02:24 22-12-2023
Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не работал. Совершенно верно. Но нужно дожить до 70 лет. Такое заботливое у нас государство.
08:52:10 23-12-2023
Социальную то можно назначить) (21:02:24 22-12-2023) Социальную то можно назначить, у нас ее все получают кто не ... Ну пусть у вас вычтут ему на пенсию, сердобольеый вы наш
10:17:23 24-12-2023
Гость (08:52:10 23-12-2023) Ну пусть у вас вычтут ему на пенсию, сердобольеый вы н... да пусть и вычтут,лучше нуждающийся человек попользуется чем ворье всякое по карманам растащит(так информация к размышления-сколько реальная продолжительность жизни мужчин у нас в регионе и какой шанс у вас получить пенсию)
23:09:29 22-12-2023
Как на Руси люди раньше-то без паспорта и прописки жили? "Пётр Васильевич Романов, без определенного места жительства..."
10:34:11 23-12-2023
На сегодня мы получаем пенсию (денежное содержание) начиная с рождения и далее .. всякого рода пособия и льготы, включая похоронные. На то оно и государство - в определенные моменты отдаешь ему, в другие оно заботится о тебе, например - выход на пенсию в любом возрасте (по желанию), размер пенсии конечно, должен зависеть от твоего вклада в государство.. Так должно быть, а пока до коммунизма ещё далековато..
13:32:50 23-12-2023
Их раньше называлями БИЧями. Ханыжки, лодыри, которые не хотят каждый день ходить к 8 утра на завод, идут на берег Оби (или в лес), строят там шалаш, ставят закидушки и рыбачат. Рыбу продают и бухают. Вокруг Барнаула весь берег такими заселен. Если вы думаете, что можно пойти порыбачить, то да, только сначала со всех хороших мест бичей отогнать надо. У этого видимо была делянка в лесу и он ее "сторожил" от других таких же.