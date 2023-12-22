Бурятский отшельник, который жил в землянке, от бессилья вышел к людям

В шутку местные жители прозвали Леонида хозяином леса

22 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бурятии к людям вышел отшельник, который 25 лет жил в землянке. Об этом сообщает Babr Mash.

Леонид ушел в лес в 35 лет, на это его подтолкнул развод. Годами он жил один, охотился, продавал мясо дичи, ягоды и коренья. В 2021-м мужчина отморозил руку и больше не мог позаботиться о себе самостоятельно. Тогда ему стали помогать местные жители.

В возрасте 60 лет Леонид обратился в благотворительный фонд, чтобы ему помогли оформить пенсию. При этом покидать свою землянку мужчина не хочет.

Местные в шутку уже прозвали отшельника хозяином леса.