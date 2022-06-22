Горящих туров нет. У жителей Алтайского края растёт спрос на турпутёвки за границу

Несмотря на увеличившуюся стоимость туристических путёвок, спрос на отдых за границей у жителей Алтайского края растёт. Об этом «Business FM Барнаул» рассказала член правления ассоциации туризма Алтайского края Наталья Гордеева.

Она сообщила, что из Барнаула прямым рейсом пока можно улететь только в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Абхазию. За рубеж из столицы края самолёты ещё не летают.

Допуски на вылет из разных аэропортов даёт Росавиация, пояснила эксперт. Не так давно его получил Новосибирск. До этого за границу можно было вылететь только из Омска. Из Новосибирска сейчас летают чартеры в Турцию и Египет, прямые регулярные рейсы — в Арабские Эмираты, Казахстан, Азербайджан. С июля добавится чартер в египетскую Хургаду.

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Сколько стоит отдых за границей

По словам Натальи Гордеевой, сейчас очень сложно поймать горящий тур, да и цены совсем не снижаются. Даже накануне вылета.

«Цены как установились достаточно высокие, так они и продолжают держаться. Говорить о наличии очень привлекательных спецпредложений не приходится. Даже перед вылетом предложений меньше 80-90 тысяч рублей на человека не видели».

В среднем стоимость отдыха в Турции и Египте выросла на треть, рассказала Наталья Гордеева:

«Если мы будем рассматривать валютные варианты, стоимость тура в валюте, по самым смелым прикидкам, выросла на 25—30%. В рублях цены, в принципе, сопоставимы с прошлым годом. Давайте вспомним, какой курс евро был в прошлом году и в этом, — это совсем разные значения».

Как улететь на отдых в закрытые для российских самолётов страны

Вылететь в закрытые для россиян страны можно через Казахстан, Стамбул и Дубай, рассказала эксперт. Из Москвы также летают рейсы в Сербию, Венгрию, Испанию, на Мальдивы. А осенью, возможно, откроют азиатские направления. Тайские авиалинии обещают начать перелёты из Бангкока до Новосибирска. Российские лайнеры пока туда летать не могут, так как у Таиланда жёсткая политика по регистрации воздушного судна.