На ремонт теплосетей в Яровом выделили более 1,5 млрд рублей

На теплосетях Ярового проведут рекордный объём ремонтных работ. Подготовку к новому отопительному сезону накануне обсудили представители власти города и края, ТЭЦ, а также правоохранительных органов. Речь шла о ремонте теплоэлектростанции, замене оборудования, закупке топлива, перспективах дальнейшей работы. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено около полутора миллиардов рублей.

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Замглавы Ярового Владимир Татиевский рассказал «Business FM Барнаул», что рабочим предстоит обновить ещё два километра сетей. До конца лета планируется завершить работы на тепловой станции, рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка:

«В этом году ремонтов по самой станции будет сделано на 170 миллионов рублей. Часть — за счёт города, часть — за счёт средства края. И 48 миллионов выделено и работы уже ведутся по тепловым сетям. Более 210 миллионов вкладывается в этом году в повышение надёжности теплоснабжения того источника теплового, который у нас отапливает город Яровое. Сегодня уже прошла часть торгов по закупке топлива по углю».

В 2019-м в Яровом ввели режим ЧС из-за ситуации с теплоснабжением. С тех пор у ТЭЦ сменился собственник, но жители всё равно жаловались на холод в домах.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручал провести ремонт и сформировать необходимый резерв топлива на предстоящую зиму, а также разработать современную, экономически обоснованную схему теплоснабжения города вместо устаревшей и дотационной.