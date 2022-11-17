Народный знак качества: кто забрал статуэтку в номинации «Промышленное предприятие года»

Подведены итоги премии «Народный знак качества 2022» — масштабного проекта, в котором жители Алтайского края выбирали лучшие компании региона. Церемония награждения прошла в краевом театре драмы. Награды вручали представители краевых органов власти, а также общественных объединений.

По итогам голосования в номинации «Промышленное предприятие года» победил Барнаульский завод механических прессов. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков вручили диплом и статуэтку «Народный знак качества» руководителю группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергею Ферапонтову.

«Для нас особо ценно, что победу в премии „Народный знак качества“ нам принесли голоса жителей нашего города и края. Барнаульский завод мехпрессов работает в краевой столице более 80 лет, это предприятие с легендарной историей. И наша победа показывает, что жители региона знают наше предприятие и помнят о нём. Многие поколения барнаульцев работали здесь, у нас немало трудовых династий — родители приводят на завод своих детей, ведь им важно, чтобы их дети работали на стабильном и современном предприятии. Считаю, что эта награда — заслуга всего нашего коллектива, признание, что мы идём правильным путём», — отметил Сергей Ферапонтов.