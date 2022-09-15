Навязывать скидки. Как перестроились Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет», чтобы лучше зарабатывать на пользователях

К началу осени россияне стали больше пользоваться маркетплейсами для покупок в интернете. За несколько месяцев до этого покупательская активность в этом сегменте резко сократилась: народ просто экономил на всём. Но теперь люди вновь возвращаются на площадки типа Ozon, Wildberries или «Яндекс.Маркет». При этом маркетплейсы воспользовались этой передышкой, чтобы перестроить алгоритмы работы с клиентами.

О том, что теперь придумали для зарабатывания на нас российские «киты» интернет-торговли, редакции «Business FM Барнаул» рассказала исполнительный директор компании «Мануфактура» Мария Южакова.

Война с ненужными поставщиками

Затишьем для перестройки воспользовались абсолютно все торговые площадки. Что Ozon, что «Яндекс.Маркет», что «СберМегаМаркет», что Wildberries. Они использовали это время, чтобы перестроить и маркетинговые стратегии, и поисковые системы внутри маркетплейса, и работу с поставщиками. Кроме того, решили отсечь недобросовестных партнёров, а также тех, у которых продаж одна-две в неделю. Все эти площадки ужесточили требования к рейтингу конкретной компании-поставщика и в начале сентября полностью заблокировали ряд личных партнёрских кабинетов, рассказывает Южакова.

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Ранжирование компаний

Ozon, например, за это время перестроил систему внутреннего ранжирования, и теперь в приоритете в системе выдачи товаров предложения добросовестных поставщиков. Тех, у кого высокий рейтинг и у кого нет нареканий к качеству товара, к срокам доставки продукции. Такие выдаются в первых рядах. Все остальные остались на площадке, но они где-то там «на 500-х страницах»: там, где пользователь, скорее всего, никогда не найдет, — рассказывает эксперт.

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Что это означает для потребителя

«В сентябре 2022 года мы наблюдаем начало высокого сезона продаж с новыми условиями торговли для поставщиков. Для потребителя это означает следующее: он видит в маркетплейсах на первых строках качественный товар с хорошими скидками. И сейчас такие товары со скидками абсолютно все маркетплейсы очень активно предлагают. Я бы даже сказала, такие позиции навязываются поставщикам. И делается это для того, чтобы удержать покупателя», — поясняет Мария Южакова.

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Иностранные товары

По словам эксперта, для привлечения клиентов некоторые площадки сегодня не только предлагают хорошие скидки, расширяют ассортимент, но и заводят в свой виртуальный магазин иностранных поставщиков. Последнее, конечно, хороший инструмент для привлечения покупателей, но, по мнению Марии Южаковой, у российских поставщиков товаров соседство с зарубежными на одной площадке пока вызывает опасение. Не приведёт ли это к разорению местных поставщиков, а потом к потере иностранных из-за каких либо неэкономических причин?

«Вы можете заказать на таком маркетплейсе, допустим, чай. Он прилетит к вам из какой-то другой страны. И покупателю это хорошо, но возникают риски и вопросы относительно того, а смогут ли местные поставщики конкурировать с этими иностранными поставщиками. Иностранный чай вам может выйти дешевле, даже с учётом этой бешеной логистики, либо сопоставимым по цене с чаем, который вам предложит российский поставщик. И то, как такая конкуренция повлияет на отечественных поставщиков, будем наблюдать прямо сейчас в развитии», — отмечает эксперт.