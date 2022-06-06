От 40 до 100 млн рублей. Почему в Барнауле все чаще продают дорогие дома?

В Барнауле все чаще стали продавать дома и квартиры стоимостью от 40 до 100 миллионов рублей. Цена за квадратный метр в них доходит до 200 тысяч рублей. Например, в центре краевой столицы предлагают купить квартиру за 60 миллионов рублей. Из особенностей хозяева подмечают прекрасный вид на нагорный парк, есть парильня, ванная со встроенным водонепроницаемым телевизором, электронный унитаз с подогревом и автосмывом.

Эксперты утверждают, что 60 миллионов рублей даже для квартиры в 200 квадратных метров на вторичном рынке — завышенная цена. Специалист по недвижимости агентства «Право собственности» Светлана Семенова рассказала «Business FM Барнаул», что современное премиум-жилье отличается от элитной недвижимости 15-20-летней давности. Но собственники не готовы принять этот факт и как следствие снизить цену. Такие объекты очень долго находятся в продаже или же вообще не продаются. А покупателей, готовых заплатить 150-200 тысяч за квадрат практически нет.

«Еще лет 15-20 назад, что считалось элитной недвижимостью? Это кирпичный дом в центре города, никаких там расселенцев, переселенцев, консьерж, минимальное количество квартир, хоть какая-нибудь, но огороженная территория. А сейчас кроме физического износа, там присутствуют обычные холлы, не самые красивые. Недостаточно продуманные планировки, несравнимые с тем, что делают сейчас застройщики. А элитный покупатель хочет сегодня получить немножко другое. Застройщики строят премиум-класс, ориентируясь на этих современных покупателей. Даже наследники тех людей, которые там жили они хотят что-то более современного, более интересного, хотят забраться куда-то повыше. Эти люди, которые продают это жилье, они не настроены выставить цену, которую говорят риелторы, у них своя в голове цена», — рассказала Светлана Семенова.

Если продажа экстра-дорогих квартир достаточно затруднительна, то спрос на премиум-объекты частного сектора с момента начала пандемии возрос, рассказала Светлана Семенова. Это способствовало и увеличению цен.

Новости

Недвижимость Топ-5 самых дорогих коттеджей. Почему в Барнауле продают элитное жилье

Руководитель студии недвижимости и консалтинга Нонна Карпова связывает резкое подорожание домов и квартир с нестабильностью на финансовом рынке. По ее мнению, состоятельные барнаульцы разделились на два лагеря. Одни вкладывают деньги в недвижимость для сохранения финансов, другие выгодно продают жилье в удачное время.

«Февраль, март, апрель покупали все. Вкладывали во все, что возможно. А сейчас нечего вкладывать, потому что в марте банки дали депозит достаточно большой процент — 25%. Большая часть денег ушла на депозиты. А сейчас в июле будут распаковываться депозиты, как-то ситуация будет меняться на рынке. Кому нужно избавиться, он сейчас избавляется. Есть же возможность поставить дорогую цену, почему бы не поставить? А кто-то вынужден покупать, потому что ему нужно эти деньги вложить, чтобы они работали. Как ни крути, недвижимость — всегда выгодное вложение», — рассказала Нонна Карпова.

Тем не менее, по мнению Нонны Карповой, цены выше 200 тысяч рублей за квадратный метр в Барнауле — неадекватны. Снижения на вторичном рынке стоит ожидать осенью, когда будет очередное наполнение рынка новым жильем.