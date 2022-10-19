Прокурор Алтайского края осмотрел Рубцовскую производственную площадку АО «Сибирь-Полиметаллы»

Прокурор Алтайского края Антон Герман и прокурор Рубцовского района Юрий Змиевских провели рабочую встречу с генеральным директором АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадимом Рязанцевым. Он познакомил их со строящимися объектами в рамках реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики.

Участники встречи обсудили деятельность компании и планы на будущее. Вадим Рязанцев особенно отметил проект «Безопасность труда», который запустили на предприятии в начале 2022 года.

Фото: АО «Сибирь-Полиметаллы»

«Сейчас главная цель компании — постоянное улучшение условий труда и сведение к нулю количество случаев производственного травматизма. Проект „Безопасность труда“ в первую очередь направлен на установление причин таких происшествий. Постоянная работа над устранением опасностей позволит нам полностью исключить травматизм на предприятии. И руководитель предприятия сам должен стать примером: следовать всем требованиям охраны труда и промышленной безопасности, использовать все необходимые средства индивидуальной защиты при посещении рабочих мест», — рассказал Рязанцев.

Для представителей государственного надзора также провели ознакомительную экскурсию по территории предприятия. Антон Герман и Юрий Земских посмотрели строящиеся объекты проекта реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики: главный корпус, пульпонасосную станцию, реагентный корпус и котельную. Антон Герман отметил, что предприятие развивается, внедряя эффективные практики ведения бизнеса, и справляется с поставленными перед собой задачами.