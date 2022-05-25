Владелец легендарного Velvet в Барнауле закрывает его спустя 17 лет и уходит из ресторанного бизнеса

Владелец и основатель легендарного ресторана Velvet в Барнауле Лев Кривоносов закрывает его и уходит из ресторанного бизнеса. Об этом amic.ru сообщили в самом заведении. Напомним, Velvet проработал 17 с половиной лет.

1 июня состоится торжественное и праздничное закрытие. В компании отметили, что ресторан любили многие горожане, «но пришло время закрыть этот проект». Владелец объясняет, что не планирует вообще развивать бизнес в этом направлении.

«Мне больше неинтересно реализовывать себя в этом направлении. Подумав, я принял решение не заниматься ресторанной деятельностью. Буду осваивать новые проекты, поэтому нового формата заведения не будет. Теперь в ресторане я буду только гостем», — таков официальный комментарий Льва Кривоносова. И, как подчеркнули в Velvet, единственный: никаких других высказываний в СМИ по этому поводу от него не было.

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Досуг В Барнауле закрывают премиальный ресторан Velvet на проспекте Ленина

Закрытие легенды решили провести «правильно и масштабно», устроив 1 июня большой праздник с музыкантами, подарками, диджеем.

«Ведущим будет Алексей Авдеев. Который, кстати, вёл мероприятие по открытию ресторана 17 лет назад. Также будут активности и угощения для детей», — отметили в ресторане.

А чтобы прощание было окончательным, владелец решил даже продать мебель и предметы интерьера из заведения. Всё это будет выставлено на аукционе, который назначен на середину июня.

Напомним, информация о закрытии Velvet появилась 17 мая. Но тогда на странице ресторана в соцсети было объявлено, что он закрывается на смену формата.





Кроме того, отметим, что ещё 13 мая в социальных сетях Velvet представлял своим гостям нового шеф-повара — Руслана Кантюкова, который «работал в крупных ресторанах разных городов России» и «отучился в Париже в знаменитой школе Le Cordon Bleu».

Также напомним, ресторан Velvet все свои 17 лет работы находился по адресу проспект Ленина, 80 (рядом с домом под шпилем). Считался премиальным заведением, в котором любили отдыхать состоятельные люди.