«Запасов хватит ненадолго». Останется ли прежней упаковка для молока?

Упаковка молочной продукции алтайских производителей в ближайшее время не изменится. Но пока непонятно, долго ли ситуация будет стабильной. В России уже возникают проблемы с картонной тарой и красками для неё. Вопрос встал ребром после того, как об уходе с российского рынка объявил крупнейший производитель упаковки — норвежская компания Elopak, а производители краски отказались от сотрудничества из-за санкций. Если с красками проблема решаема с помощью замены поставщиков, то с картоном ситуация сложнее.

Как рассказали «Business FM Барнаул» специалисты молочной отрасли, рынок пюр-пак-упаковки лишился основного игрока. В России сегодня осталось три завода. Из них только один выпускает картонную тару объёмом меньше литра. Как поясняют специалисты, каждая линия на заводе предполагает свой вариант упаковки. Если линия заточена на определённую картонную тару, то другую она производить не сможет.

Новости

Экономика Производство картона для упаковки в России сократится на 25%

Инженер по снабжению компании «Холод», которая производит молочную продукцию «Белый замок», Светлана Рогова рассказала, что российских заводов недостаточно, чтобы обеспечить необходимый объём картонной тары, который используется молочниками сейчас:

«Запасы пока есть, пока работаем на своих запасах, но очень тяжело. Пока новых партий мы ни одной не получили с заводов. Я не думаю, что мы остановимся. Продукт будет выпускаться. Отказываться мы пока не планируем, возможно, будем рассматривать переход, но пока альтернативу мы для себя не нашли, на что именно нам перейти. Если переходить на пластик, это другое абсолютно оборудование. Это не решится за один день».

Есть ли преимущества картонной упаковки для молочных продуктов перед пластиковой тарой, рассказала доцент кафедры «Технология продуктов питания» Алтайского технического университета Лариса Мелёшкина:

«Не существует понятия менее безопасен и более безопасен. Нет такого критерия. Неважно, тетрапак это будет или это будет полиэтилентерефталат, какие-то полимерные материалы. Все сроки годности, которые установленные для пищевой продукции, они установлены именно для данного вида упаковки. Не исключено, что в одном виде упаковки — один срок годности, в другом виде упаковки — иной срок годности. Ничего страшного совершенно в этом нет. Пусть будет не так красиво, главное, чтобы это в целом было на рынке».

О проблемах с краской производители картонной тары не сообщали алтайским заводам. Но для ускорения процесса производства были предложения поставлять белую тару без печати. Как говорят производители «молочки», это связано с большой загруженностью заводов после ухода Elopak. «Белый замок» готов к подобному развитию событий. В таком случае на предприятии картонные коробки будут обклеивать самоклеющейся плёнкой.

Новости

Экономика Алтайский край вошёл в число регионов с максимальным объёмом реализации молока

Молочный рынок, как и другие сферы экономики, сейчас вынужден очень быстро подстраиваться под стремительно меняющиеся условия, констатируют производители.