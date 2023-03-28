Бутина запустила авторский проект на Первом канале о западных политиках

Как рассказала уроженка Алтайского края, это будет единственное в своей природе компромат-шоу

28 марта 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайская "шпионка", депутат Госдумы Мария Бутина запустила телешоу "Куклы наследника Тутти" на Первом канале. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Как рассказала уроженка Алтайского края, это будет единственное в своей природе компромат-шоу, "где срываются маски и вытаскиваются на свет Божий самые неприличности этих самых личностей".

Передача с расследованием о личности западных политиков выходит в 19:50 с понедельника по четверг. Как подчеркнула Бутина, в ней есть очень "неприглядные вещи", однако "что есть, то есть".

Первый выпуск был посвящён президенту США Джо Байдену. В нём Бутина решила раскрыть истинное лицо западного политика.