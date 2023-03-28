НОВОСТИОбщество

Бутина запустила авторский проект на Первом канале о западных политиках

Как рассказала уроженка Алтайского края, это будет единственное в своей природе компромат-шоу

28 марта 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Алтайская "шпионка", депутат Госдумы Мария Бутина запустила телешоу "Куклы наследника Тутти" на Первом канале. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Как рассказала уроженка Алтайского края, это будет единственное в своей природе компромат-шоу, "где срываются маски и вытаскиваются на свет Божий самые неприличности этих самых личностей". 

Передача с расследованием о личности западных политиков выходит в 19:50 с понедельника по четверг. Как подчеркнула Бутина, в ней есть очень "неприглядные вещи", однако "что есть, то есть".

Первый выпуск был посвящён президенту США Джо Байдену. В нём Бутина решила раскрыть истинное лицо западного политика. 

Комментарии 18

  • Ещё бы указывать расейских лиц являющихся агентами влияния этих пендосов.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Все сомнительное и непредсказуемое собирается на первом.
    29 марта, Гость   Ответить
  • " А тому ли я дала "...
    29 марта, Гость   Ответить
  • МОЛОДЕЦ МАШКА!!!!!!!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Зачем пиарить тёток пропагандирующих оружие и не желающих детей ?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Маша, давай про наших, про западных нам не интересно
    29 марта, Гость   Ответить
  • За про "наших" навал зону топчет.Пришла пора Марии тамошнюю чахлую поросль прореживать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Мария своё отсидела в поганой пиндосской тюрьме.Куда была брошена палачами,узурпаторами и душителями свободы.
    29 марта, Гость   Ответить
  • А страшная- как жизнь моя...
    29 марта, Гость   Ответить
  • А когда она успевает в Госдуме заседать ? Это шоу - однодневка, долго не "проживёт"
    29 марта, Гость   Ответить
  • Мария своё отсидела в поганой пиндосской тюрьме.Куда была брошена палачами,узурпаторами и душителями свободы.---Закусывайте!!!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Бутина запустила авторский проект на Первом канале о западных политиках --- Расскажет, каковы они на вкус?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ужас!!! Смотрела только ,как на диковинку, разинув рот.
    29 марта, Гость   Ответить
  • О западных -это патриотизм, тут сразу на первый канал! И вообще патриотов у нас любят, им уважение и слава! Это вы тут ее дурочкой шпионкой считаете, а она между прочим для себя верные приоритеты раставила.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Мария Бутина получила известность после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года, накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки, по обвинению в работе «иностранным агентом» в США без регистрации[6][7]. 13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. 26 апреля 2019 года приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года[8][9].
    29 марта, Гость   Ответить
  • 13 августа 2021 года зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва[82][83]. Была вторым номером в списке «Единой России» по Кировской области, занимала место за губернатором Игорем Васильевым. В августе 2021 года члены партии КПРФ направили в Центризбирком запрос с требованием проверить законность наличия иностранных активов у Марии Бутиной, которая как кандидат в депутаты не может пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Согласно поданным ею документам, за год она задекларировала доходы на сумму 65 миллионов рублей, в том числе полученные от гражданина США; среди её имущества — американские и европейские облигации. Обращение было отклонено[84]. По итогам выборов Бутина не прошла в депутаты, даже занимая второе место в партийном списке «Единой России» по региону, но стала депутатом Госдумы VIII созыва после отказа от мандата губернатора Кировской области Игоря Васильева[85][86]. Кировчане любят Бутину!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Интимные подробности "от первого лица" будут?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Кому-то из либерастов доставляет удовольствие каждый день задницу дяди сэма вылизывать.
    30 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров