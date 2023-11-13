Бузова рассказала о том, как пыталась помочь футболисту Тарасову в браке
По словам телеведущей, она хотела сохранить деньги футболиста, он все тратил
13 ноября 2023, 18:10, ИА Амител
Российская ведущая Ольга Бузова рассказала о том, что пыталась помочь бывшему футболисту Дмитрию Тарасову сохранить деньги, когда они были в браке. Откровением певица поделилась в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.
По словам Бузовой, Тарасов хорошо зарабатывал и жил на широкую ногу, в то время как она советовала ему сохранять заработанные средства, поскольку футбольная карьера коротка.
"Я ему говорила: "Дим, давай мне каждый месяц по миллиону, по два, по три. Я накоплю тебе, нам…" Он все тратил", – сказала Бузова.
Она добавила, что рассчитывала на то, что им с Тарасовым удастся помириться, однако он уже нашел себе новую женщину и развод состоялся.
06:11:52 14-11-2023
Каждый месяц по миллиону, по два, по три... За какие таланты такие деньги?
07:26:02 14-11-2023
Гость (06:11:52 14-11-2023) Каждый месяц по миллиону, по два, по три... За какие таланты... Знаете есть такой футболист по имени Рома Зобнин, играющий, ну как играющий - числящийся в якобы народной команде Спартак. Так вот зарплата у Ромы в прошлом году была 3,5 миллиона евро за сезон. Умножьте на 100 рублей, получите 350 миллионов за сезон. В этом году ему зарплату урезали, всего навсего 2 350 000 евро за сезон. А вы спрашиваете про таланты)
10:48:09 14-11-2023
Гость (07:26:02 14-11-2023) Знаете есть такой футболист по имени Рома Зобнин, играющий, ... Вот я и говорю: за какие таланты такие деньги?