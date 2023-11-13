Бузова рассказала о том, как пыталась помочь футболисту Тарасову в браке

По словам телеведущей, она хотела сохранить деньги футболиста, он все тратил

13 ноября 2023, 18:10, ИА Амител

Кадр из видео

Российская ведущая Ольга Бузова рассказала о том, что пыталась помочь бывшему футболисту Дмитрию Тарасову сохранить деньги, когда они были в браке. Откровением певица поделилась в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

По словам Бузовой, Тарасов хорошо зарабатывал и жил на широкую ногу, в то время как она советовала ему сохранять заработанные средства, поскольку футбольная карьера коротка.

"Я ему говорила: "Дим, давай мне каждый месяц по миллиону, по два, по три. Я накоплю тебе, нам…" Он все тратил", – сказала Бузова.

Она добавила, что рассчитывала на то, что им с Тарасовым удастся помириться, однако он уже нашел себе новую женщину и развод состоялся.