Быстрее, выше, крепче. За что строители Сибири ценят алтайский завод "Стройберг"

Дом, который построили из "Стройберга". Алтайский завод нарастил выпуск материалов

13 августа 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K24mF

День строителя в Алтайском крае в 2024 году / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

Помните, в сказке про трех поросят от натиска злого волка выстоял только один домик – тот, что был построен из камня. Из камня, а точнее кирпича и других крепких материалов сейчас строят миллионы квадратных метров жилья по всей стране. В Алтайском крае только с начала 2024 года возвели уже более 550 тысяч кв. м, и весомую часть объектов построили с использованием материалов алтайского производителя – завода "Стройберг". Накануне Дня строителя (в этом году он пришелся на 11 августа) руководитель предприятия и партнеры рассказали, чем же так хорош кирпич и газобетон, сделанные в Барнауле.

Дома из качественного кирпича

"Стройберг" – завод с огромной историей, строительные материалы здесь производят уже более 82 лет. Менялись эпохи, тенденции и подходы к строительству, но качество – неизменно.

Несколько лет назад на заводе подсчитали, что из материалов "Стройберга" в краевой столице возведено более 70% объектов.

"И в каждом новом районе города, как мне кажется, не менее половины домов из наших материалов. И мы только наращиваем выпуск продукции, например, производительность газобетона увеличилась до 9000 кубов в месяц, а начинали с 4000 кубов. Это очень серьезные объемы", – рассказал amic.ruгенеральный директор завода "Стройберг" Михаил Дыров.

По кирпичу сейчас вышли на уровень 2020 года, когда его потребление было на высоком уровне.

Михаил Дыров на Дне строителя в Алтайском крае в 2024 году / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

Недавно здесь запустили производство силикатной перегородочной плиты, размером 500х250х80 мм. В ноябре начнут выпускать силикатный блок 250 на 250, который позволит ускорить кладку дома, хоть многоквартирного, хоть частного, и даст экономию на оштукатуривании стен. В планах наращивать выпуск всех видов продукции, ибо спрос стабильно высокий.

А еще на "Стройберге" реализуют программу модернизации, как раз сейчас меняют автоклавы.

На благо региона

Из материалов "Стройберга" строят "Жилищная инициатива", "Адалин Строй", "Регионстрой", "Алгоритм", в Новосибирске и Томске – "Вира-строй".

"С заводом мы сотрудничаем давно, это надежный партнер, и материалы у них качественные. Важно, что предприятие постоянно развивается. Я вот сам раньше не верил в производство газобетона, но они вывели его на качественный уровень и доказали, что это хороший материал", – отметил в беседе с amic.ru руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Он подчеркнул, что на Алтае в принципе сохранилась отличная база по производству, немногие сибирские регионы могут этим похвастаться.

"И "Стройберг" занимает в этой сфере свое почетное место", – подчеркнул Гатилов.

Юрий Гатилов (справа) на Дне строителя в Алтайском крае в 2024 году / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

Еще один давний партнер – компания "Технология", которая занимается, в том числе и малоэтажным строительством.

"Мы используем почти всю продукцию завода: кирпич, газобетон, перегородки. Это очень качественные материалы, геометрия хорошая, каменщикам удобно с ними работать, кирпич не треснутый, не поведенный, ровный, и через несколько лет не осыпается, не разрушается", – рассказал amic.ru руководитель компании Александр Коровин.

Он подчеркнул, что для любого добросовестного застройщика качество материала имеет первоочередное значение. И очень хорошо, что можно использовать местные материалы, экономя на доставке.

"Все мы работаем в регионе и на благо региона, это важно", – подчеркнул Коровин.

Александр Коровин на Дне строителя в Алтайском крае в 2024 году / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

О важности развития производства, и "Стройберга", и других компаний в регионе сказал и министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

"У нас около 120 компаний, которые производят строительные материалы. И это дает большой вклад в общий валовый национальный региональный продукт, совокупный объем выручки – порядка 9 млрд рублей. И работает там более трех тысяч человек", – подчеркнул министр.

Иван Гилев на Дне строителя в Алтайском крае в 2024 году / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

На торжественном мероприятии в честь Дня строителя, прошедшем в Барнауле 9 августа, министр поблагодарил и застройщиков, и производителей, и проектировщиков за их масштабную, созидательную работу. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко добавил, что алтайские строители возводят качественные объекты из хороших материалов.

Кстати, стройматериалы "Стройберга" используют не только в регионе. Сейчас как минимум половина продукции уходит в Новосибирск. Активно материалы покупают застройщики Кузбасса, Томска, Омска, а также Казахстана и Монголия.

Помощь участникам СВО

Завод гордится не только производственной базой, но и коллективом, который здесь всячески стараются сохранять. В том числе и тех сотрудников, отправившихся на СВО.

"Когда ребята вернуться домой, они продолжат работать на предприятии. А пока мы каждый месяца оказываем их семьям материальную помощь", – добавил Михаил Дыров.

"Стройберг" на Дне строителя в Алтайском крае в 2024 году / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

ООО "Производство силикатного кирпича"

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