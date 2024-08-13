Быстрее, выше, крепче. За что строители Сибири ценят алтайский завод "Стройберг"
Дом, который построили из "Стройберга". Алтайский завод нарастил выпуск материалов
13 августа 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K24mF
Помните, в сказке про трех поросят от натиска злого волка выстоял только один домик – тот, что был построен из камня. Из камня, а точнее кирпича и других крепких материалов сейчас строят миллионы квадратных метров жилья по всей стране. В Алтайском крае только с начала 2024 года возвели уже более 550 тысяч кв. м, и весомую часть объектов построили с использованием материалов алтайского производителя – завода "Стройберг". Накануне Дня строителя (в этом году он пришелся на 11 августа) руководитель предприятия и партнеры рассказали, чем же так хорош кирпич и газобетон, сделанные в Барнауле.
Дома из качественного кирпича
"Стройберг" – завод с огромной историей, строительные материалы здесь производят уже более 82 лет. Менялись эпохи, тенденции и подходы к строительству, но качество – неизменно.
Несколько лет назад на заводе подсчитали, что из материалов "Стройберга" в краевой столице возведено более 70% объектов.
"И в каждом новом районе города, как мне кажется, не менее половины домов из наших материалов. И мы только наращиваем выпуск продукции, например, производительность газобетона увеличилась до 9000 кубов в месяц, а начинали с 4000 кубов. Это очень серьезные объемы", – рассказал amic.ruгенеральный директор завода "Стройберг" Михаил Дыров.
По кирпичу сейчас вышли на уровень 2020 года, когда его потребление было на высоком уровне.
Недавно здесь запустили производство силикатной перегородочной плиты, размером 500х250х80 мм. В ноябре начнут выпускать силикатный блок 250 на 250, который позволит ускорить кладку дома, хоть многоквартирного, хоть частного, и даст экономию на оштукатуривании стен. В планах наращивать выпуск всех видов продукции, ибо спрос стабильно высокий.
А еще на "Стройберге" реализуют программу модернизации, как раз сейчас меняют автоклавы.
На благо региона
Из материалов "Стройберга" строят "Жилищная инициатива", "Адалин Строй", "Регионстрой", "Алгоритм", в Новосибирске и Томске – "Вира-строй".
"С заводом мы сотрудничаем давно, это надежный партнер, и материалы у них качественные. Важно, что предприятие постоянно развивается. Я вот сам раньше не верил в производство газобетона, но они вывели его на качественный уровень и доказали, что это хороший материал", – отметил в беседе с amic.ru руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.
Он подчеркнул, что на Алтае в принципе сохранилась отличная база по производству, немногие сибирские регионы могут этим похвастаться.
"И "Стройберг" занимает в этой сфере свое почетное место", – подчеркнул Гатилов.
Еще один давний партнер – компания "Технология", которая занимается, в том числе и малоэтажным строительством.
"Мы используем почти всю продукцию завода: кирпич, газобетон, перегородки. Это очень качественные материалы, геометрия хорошая, каменщикам удобно с ними работать, кирпич не треснутый, не поведенный, ровный, и через несколько лет не осыпается, не разрушается", – рассказал amic.ru руководитель компании Александр Коровин.
Он подчеркнул, что для любого добросовестного застройщика качество материала имеет первоочередное значение. И очень хорошо, что можно использовать местные материалы, экономя на доставке.
"Все мы работаем в регионе и на благо региона, это важно", – подчеркнул Коровин.
О важности развития производства, и "Стройберга", и других компаний в регионе сказал и министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.
"У нас около 120 компаний, которые производят строительные материалы. И это дает большой вклад в общий валовый национальный региональный продукт, совокупный объем выручки – порядка 9 млрд рублей. И работает там более трех тысяч человек", – подчеркнул министр.
На торжественном мероприятии в честь Дня строителя, прошедшем в Барнауле 9 августа, министр поблагодарил и застройщиков, и производителей, и проектировщиков за их масштабную, созидательную работу. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко добавил, что алтайские строители возводят качественные объекты из хороших материалов.
Кстати, стройматериалы "Стройберга" используют не только в регионе. Сейчас как минимум половина продукции уходит в Новосибирск. Активно материалы покупают застройщики Кузбасса, Томска, Омска, а также Казахстана и Монголия.
Помощь участникам СВО
Завод гордится не только производственной базой, но и коллективом, который здесь всячески стараются сохранять. В том числе и тех сотрудников, отправившихся на СВО.
"Когда ребята вернуться домой, они продолжат работать на предприятии. А пока мы каждый месяца оказываем их семьям материальную помощь", – добавил Михаил Дыров.
ООО "Производство силикатного кирпича"Реклама
Комментарии 0