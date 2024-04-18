Платформа – удобный вариант для разнообразного поиска по выгодным ценам

18 апреля 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KQ7h2

Автомобили. Шины / Фото: standret / freepik.com

Наконец-то наступила настоящая весна, и пришло время переобуть автомобиль. Многие знают, как сложно бывает выбрать подходящие шины. Но, как говорится, хочешь что-то купить ­– начни с поиска на "Авито". Это очень удобно: не нужно никуда ехать и тратить время. Сидишь дома и выбираешь подходящий вариант, сравнивая цены и качество. На "Авито" более 22 тыс. объявлений о продаже шин в Барнауле, поэтому найти то, что нужно, точно получится. Кроме того, недавно появился новый инструмент для подбора шин в приложении "Авито". Проверили лично при поиске "обуви" для Toyota Camry* в кузове XV40* (2009-2011 года). Рекомендуем.

Подбор шин для авто с помощью "Авито"

Поясним, почему это удобно. Система анализирует каталоги производителей авто по каждой модели, добавляет данные о технических характеристиках шин и на основе этой информации предлагает только те варианты, которые подходят именно вашему авто. То есть отсекает все, что не подходит, экономя время.

Расскажем, как это работает. Открываем приложение "Авито" на смартфоне. Далее переходим в раздел "Запчасти", затем пролистываем до экрана "Шины, диски и колеса" и нажимаем на "Легковые шины". Следующий шаг – выбираем "Марку авто" и указываем марку авто, модель, поколение и размерность шин.

Скриншот с платформы Авито / Иллюстрация amic.ru

Скриншот с платформы Авито / Иллюстрация amic.ru

Дополнительно указываем "С Авито Доставкой", чтобы увеличить выборку и "Рейтинг продавца 4 звезды и выше", чтобы видеть только надежных продавцов.

Мы на своем примере останавливаемся сразу на трех производителях шин: Bridgestone*, Cordiant* и Hankook*. Выбирать одного будем опираясь на собственный опыт использования, отзывы в интернете и на самом "Авито".

Несколько слов о шинах

Пробежимся кратко:

Шины Bridgestone известны своим качеством и надежностью, обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и долгий срок службы. Однако некоторые пользователи отмечают высокую стоимость и шум при движении. Cordiant – это отечественные шины, адаптированные для российских дорог, с хорошим соотношением цены и качества. Обеспечивают комфортную езду и хорошую управляемость, но могут быть менее долговечными по сравнению с зарубежными аналогами. Hankook – корейские шины, известные своей безопасностью и комфортом. Обеспечивают отличное сцепление, а также хорошую управляемость на сухом асфальте. Говорят, что шина мягкая, тихая, имеет хороший ресурс по износу. Однако некоторые отмечают снижение характеристик при экстремально низких температурах.

В общем, у всех есть свои плюсы и минусы.

По нашим параметрам поиск выдал много разных объявлений. По наиболее выгодному соотношению "цена-качество" отдаем предпочтение шинам Hankook. Но их в городе нет, поэтому оформляем "Авито Доставку".

Скриншот с платформы Авито / Иллюстрация amic.ru

Вот объявление: анализируем продавца, его рейтинг (достаточно высокий – 4,9), отзывы. Читаем, что он предлагает.

Оформляем покупку

Понравился вариант в другом городе, поэтому нажимаем кнопку "Купить с доставкой". Далее выбираем удобный пункт выдачи и, следуя указаниям на смартфоне, оформляем покупку.

С "Авито Доставкой" покупать безопаснее: деньги при оплате товара не сразу поступают продавцу, они как бы "зависают" между покупателем и продавцом. Только после того как получаем товар и проверяем качество, оплата уходит.

Причем если товар будет не в надлежащем качестве или не такой, как в объявлении, от него можно отказаться. Деньги вернутся покупателю.

Скриншот с платформы Авито / Иллюстрация amic.ru

Теперь, когда шины уже получены, осталось самое неприятное – отстоять в очереди на шиномонтаж. Но это уже совсем другая история.

* Toyota Camry ("Тойота Камри"); XV40 ("ИксВи40"); Bridgestone ("Бриджстоун"); Cordiant ("Кордиант"); Hankook ("Ханкук"); Similar Web ("Симилар Веб")

ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"

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