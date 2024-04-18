Быстро и надежно. Как журналист amic.ru менял шины на своем авто через "Авито"
Платформа – удобный вариант для разнообразного поиска по выгодным ценам
18 апреля 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KQ7h2
Наконец-то наступила настоящая весна, и пришло время переобуть автомобиль. Многие знают, как сложно бывает выбрать подходящие шины. Но, как говорится, хочешь что-то купить – начни с поиска на "Авито". Это очень удобно: не нужно никуда ехать и тратить время. Сидишь дома и выбираешь подходящий вариант, сравнивая цены и качество. На "Авито" более 22 тыс. объявлений о продаже шин в Барнауле, поэтому найти то, что нужно, точно получится. Кроме того, недавно появился новый инструмент для подбора шин в приложении "Авито". Проверили лично при поиске "обуви" для Toyota Camry* в кузове XV40* (2009-2011 года). Рекомендуем.
Подбор шин для авто с помощью "Авито"
Поясним, почему это удобно. Система анализирует каталоги производителей авто по каждой модели, добавляет данные о технических характеристиках шин и на основе этой информации предлагает только те варианты, которые подходят именно вашему авто. То есть отсекает все, что не подходит, экономя время.
Расскажем, как это работает. Открываем приложение "Авито" на смартфоне. Далее переходим в раздел "Запчасти", затем пролистываем до экрана "Шины, диски и колеса" и нажимаем на "Легковые шины". Следующий шаг – выбираем "Марку авто" и указываем марку авто, модель, поколение и размерность шин.
Дополнительно указываем "С Авито Доставкой", чтобы увеличить выборку и "Рейтинг продавца 4 звезды и выше", чтобы видеть только надежных продавцов.
Мы на своем примере останавливаемся сразу на трех производителях шин: Bridgestone*, Cordiant* и Hankook*. Выбирать одного будем опираясь на собственный опыт использования, отзывы в интернете и на самом "Авито".
Несколько слов о шинах
Пробежимся кратко:
- Шины Bridgestone известны своим качеством и надежностью, обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и долгий срок службы. Однако некоторые пользователи отмечают высокую стоимость и шум при движении.
- Cordiant – это отечественные шины, адаптированные для российских дорог, с хорошим соотношением цены и качества. Обеспечивают комфортную езду и хорошую управляемость, но могут быть менее долговечными по сравнению с зарубежными аналогами.
- Hankook – корейские шины, известные своей безопасностью и комфортом. Обеспечивают отличное сцепление, а также хорошую управляемость на сухом асфальте. Говорят, что шина мягкая, тихая, имеет хороший ресурс по износу. Однако некоторые отмечают снижение характеристик при экстремально низких температурах.
В общем, у всех есть свои плюсы и минусы.
По нашим параметрам поиск выдал много разных объявлений. По наиболее выгодному соотношению "цена-качество" отдаем предпочтение шинам Hankook. Но их в городе нет, поэтому оформляем "Авито Доставку".
Вот объявление: анализируем продавца, его рейтинг (достаточно высокий – 4,9), отзывы. Читаем, что он предлагает.
Оформляем покупку
Понравился вариант в другом городе, поэтому нажимаем кнопку "Купить с доставкой". Далее выбираем удобный пункт выдачи и, следуя указаниям на смартфоне, оформляем покупку.
С "Авито Доставкой" покупать безопаснее: деньги при оплате товара не сразу поступают продавцу, они как бы "зависают" между покупателем и продавцом. Только после того как получаем товар и проверяем качество, оплата уходит.
Причем если товар будет не в надлежащем качестве или не такой, как в объявлении, от него можно отказаться. Деньги вернутся покупателю.
Теперь, когда шины уже получены, осталось самое неприятное – отстоять в очереди на шиномонтаж. Но это уже совсем другая история.
* Toyota Camry ("Тойота Камри"); XV40 ("ИксВи40"); Bridgestone ("Бриджстоун"); Cordiant ("Кордиант"); Hankook ("Ханкук"); Similar Web ("Симилар Веб")
ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"Реклама
12:50:55 18-04-2024
Дак он просто купил, а не менял
13:24:35 18-04-2024
ааааа, мои глаза.... что я ща прочитал ?
16:14:21 18-04-2024
гость (13:24:35 18-04-2024) ааааа, мои глаза.... что я ща прочитал ?... рекламу же, о чем честно написано внизу
13:45:31 18-04-2024
Поменял не выходя из-за компьютера, даже перчатки не надевал и руки не мыл
14:18:33 18-04-2024
до чего дошел прогресс))) скоро силой мыли будем переобуваться!
14:36:24 18-04-2024
марку, модель и поколение авто зачем? достаточно размерности шин.
И странный выбор по производителям шин. почему именно эти?
18:24:27 18-04-2024
Гость (14:36:24 18-04-2024) марку, модель и поколение авто зачем? достаточно размерности... Патамушта не все даже модель точно назвать могут, а какую размерность нужно или можно тем более
15:01:37 18-04-2024
реклама, такая реклама...
15:56:19 18-04-2024
бывает мошенники точно такую же внешности страницу оформления покупки делают. Оформишь там и телефон ломанут со счетами