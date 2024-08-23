Быстро и удобно. Сим-карту МегаФона теперь можно купить вместе с продуктами

Оператор расширяет сотрудничество с маркетплейсами

23 августа 2024, 15:10, ИА Амител erid: LjN8KZbba

Девушка. Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

Сим-карты МегаФона теперь доступны для покупки на "Магнит Маркете", входящем в группу компаний "Магнит" – одного из лидеров российского ритейла. Благодаря этому, МегаФон охватил почти все основные торговые площадки страны.

Особенность работы магазина заключается в быстрой доставке: забрать сим-карту можно на следующий день после оформления. Это можно сделать не только в пунктах выдачи, но и в магазинах розничной сети "Магнит", совмещая покупку сим-карты с другими товарами.

МегаФон продолжает расширять свое присутствие на рынке маркетплейсов. С 2020 года компания поставляет сим-карты клиентам на Wildberries*, с мая 2022 года сотрудничает с Ozon*, а с марта текущего года – с "Яндекс Маркетом".

"Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем свое присутствие в этом сегменте. Нам важно быть на электронных полках не только специализированных, но и мультиформатных ритейлеров, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров", – говорит директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная на покупку сим-карты МегаФона, автоматически поступает на счет абонента в момент активации. Клиенты могут выбрать удобный тариф на сайте megafon.ru (раздел "Активировать сим-карту").

Помимо стандартных сим-карт, в "Магнит Маркете" можно купить сим-карты Yota* и настроить свой тариф, учитывая потребности в звонках, интернете и популярных приложениях. Все это доступно на сайте оператора.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение "Госключ". Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

*Wildberries ("Вайлдбериз"); Ozon ("Озон").

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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