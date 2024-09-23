Быстро строить, тепло жить. Что такое SIP-панели и кто на Алтае строит из них дома?

Руководитель компании "СК АртДом" рассказал, чем хороши дома из СИП-панелей

23 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K8nn7

Дом из SIP-панелей / Фото: компания "СК АртДом"

Последние пару лет Барнаул активно застраивается частными домами. Вырос и спрос на жизнь на земле, и сами технологии позволяют строить гораздо быстрее, чем было раньше. Отличный вариант для оперативного возведения качественного дома – SIP-панели (СИП-панели). Что это такое и как из них строят – об этом в эфире радио Business FM Барнаул рассказал директор компании "СК АртДом" Валентин Гусев.

– Валентин, расскажите о компании. Она молодая, но ведь вы на рынке строительства давно работаете?

– Под единым "АртДом" мы – группа профессионалов строительной сферы – работаем два года, но вообще на рынке уже более 20 лет. Строим в Алтайском крае и Республике Алтай.

И впереди еще очень много работы, ведь вы правильно говорите – в Барнауле бум на строительство частных домов.

Рынок ИЖС сегодня предлагает комфортные дома, возведенные в достаточно короткие сроки. Это как современные квартиры только еще со всеми преимуществами жизни на земле: природа, свободные парковки, сад или огород, баня, бассейн.

– Больше желающих купить дом – больше и застройщиков. Чем вы отличаетесь от конкурентов во всем этом многообразии?

– Наша главная особенность – мы строим дома из SIP-панелей. Мы не единственные, но одни из немногих. И у нас большой опыт в этом направлении. Только в прошлом году мы возвели около 40 домов по такой технологии.

Поясню: СИП – это такая панель, собранная из двух ОСП, между которыми проложен утеплитель. Они склеены под прессом, то есть под большим давлением. Утеплитель высокой плотности – от 16 до 18 килограммов на кубический метр.

Панели – большие, они раскраиваются под размеры конкретного дома прямо на заводе. На строительную площадку приезжают уже готовыми. Это позволяет исключить огромное количество ошибок и одновременно увеличить скорость сборки.

– Это новая технология?

– Нет, SIP-панели имеют достаточно большую историю, их изобрели в Канаде еще в 1952 году. Сегодня технология занимает третье место в России по объемам в ИЖС.

Валентин Гусев / Фото: радио Business FM Барнаул

– А что там со скоростью сборки? Как быстро можно построить такой дом?

– Однажды мы собрали дом под ключ за 52 дня. Это был наш личный рекорд.

Средняя скорость строительства – четыре-пять месяцев. Зимой, когда световой день короче, получается шесть месяцев. Конечно, важны и другие условия. Это, во-первых, погода. А во-вторых, поставщики окон, дверей и других материалов, которые мы не производим. Конечно, если они задерживают поставку, то сроки сдачи дома сдвигаются.

– А панели вы сами производите?

– Да, мы имеем собственное производство. У нас есть пилорама, цех по изготовлению, по склейке. Сейчас мы запускаем производство утеплителя. Все это позволяет увеличить качество, снизить расходы на логистику и, соответственно, предложить клиенту качественный продукт по адекватной цене.

– В целом дома из SIP-панелей, наверное, дешевле?

– Да, и за счет материалов, и за счет экономии на том же фундаменте. Здесь он просто не нужен такой массивный, как для каменного дома.

В среднем дома из СИП-панелей получаются дешевле на 1,5 млн рублей. При этом имеют те же характеристики по теплотехнике, по эксплуатационным свойствам.

– Вы строите по типовым проектам или по эскизам заказчика?

– В основном по типовым проектам, у нас их 25. Все – выверенные годами, опробованные в реальной жизни, проработанные фокус-группами, в которые входят заказчики, дизайнеры, проектировщики. Все проекты имеют качественную архитектуру и планировку.

Но, конечно, мы можем вносить изменения в любой вариант по желанию покупателя. Мы можем сделать проект дома с нуля под запросы клиента, причем за свой счет.

Дом из SIP-панелей / Фото: компания "СК АртДом"

– А SIP-панели подходят только для строительства домов или можно делать и производственные помещения?

– Мы специализируемся на строительстве домов, работаем в основном с физлицами. Но у нас есть предложения и для бизнеса: теплые производственные помещения, гаражи, цеха. И опыт строительства есть.

– Валентин, а вы работаете только на земле заказчика? Сами не осваиваете новые участки?

– Наша бизнес-стратегия – строительство на земле заказчика. Если сузить предложение до одной локации и до одного вида дома, то мы сократим количество потенциальных клиентов.

И это тоже наша особенность – мы готовы возвести объект там, где решил сам заказчик. На уже имеющемся участке либо там, где он сам выберет. У нас есть опыт строительства в самых разных условиях. Привезти домокомплект и собрать его можно в любом месте.

И важно, чтобы человек сам выбрал проект, это гарантирует, что дом будет для него максимально подходящим.

Да, мы занимаемся подбором земли. Да, мы выкупаем участки и предлагаем их под строительство дома. Но в меньшей степени.

Посмотреть наши дома, нашу работу можно в группе во "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

ООО "СК АртДом"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122, к. 312

Тел.: +7 961 995-65-05

Сайт artdom22.ru

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Электронная почта gw1@inbox.ru

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