Быстрова: Алина Кабаева может заменить Ирину Винер на посту главного тренера
Заслуженный тренер РФ Инна Быстрова оценила Кабаеву как руководителя высокого уровня
13 февраля 2025, 09:55, ИА Амител
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева способна занять пост главного тренера сборной по художественной гимнастике. Такое мнение выразила заслуженный тренер РФ Инна Быстрова, сообщает ura.ru.
"Конечно, Алина Маратовна справилась бы с ролью главного тренера. Она очень активна и дает возможности другим людям. Как руководитель на очень высоком уровне. И использует людей, которые действительно могут принести пользу стране в этом виде спорта", – рассказала Быстрова в интервью Daily Storm.
Также она подчеркнула, что, управляя академией по подготовке молодых гимнастов "Небесная грация", Кабаева уже доказала свою компетентность.
Сама же Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с должности главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике "утратой целой эпохи", сообщает "Интерфакс".
"Уход Ирины Винер – это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире", – заявила Кабаева.
Кандидатуру нового главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Федерации гимнастики России.
"В ближайшее время президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров представит на согласование министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву кандидатуру нового главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике", – рассказал собеседник агентства.
10:26:29 13-02-2025
Думаю она и премьер-министром могла бы стать отличным. Да кем угодно в принципе, талантливый человек, талантлив во всём
10:33:30 13-02-2025
а кто такая эта алина? председатель совета директоров телепередач?
21:18:56 13-02-2025
гость (10:33:30 13-02-2025) а кто такая эта алина? председатель совета директоров телепе... позорище не знать
10:59:01 13-02-2025
Раз про это сделали вброс, пока, правда, в сослагательных наклонениях, значит, кандидатура уже согласована
11:15:16 13-02-2025
Чья протяже интересно ? Не знаете ?