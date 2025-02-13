Заслуженный тренер РФ Инна Быстрова оценила Кабаеву как руководителя высокого уровня

13 февраля 2025, 09:55, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: unsplash.com / Julio Hernández

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева способна занять пост главного тренера сборной по художественной гимнастике. Такое мнение выразила заслуженный тренер РФ Инна Быстрова, сообщает ura.ru.

"Конечно, Алина Маратовна справилась бы с ролью главного тренера. Она очень активна и дает возможности другим людям. Как руководитель на очень высоком уровне. И использует людей, которые действительно могут принести пользу стране в этом виде спорта", – рассказала Быстрова в интервью Daily Storm.

Также она подчеркнула, что, управляя академией по подготовке молодых гимнастов "Небесная грация", Кабаева уже доказала свою компетентность.

Сама же Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с должности главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике "утратой целой эпохи", сообщает "Интерфакс".

"Уход Ирины Винер – это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире", – заявила Кабаева.

Кандидатуру нового главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Федерации гимнастики России.