Бюджет Алтайского края вырастет почти на 7,5 млрд рублей

Депутаты АКЗС утвердили изменения в закон "О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

22 февраля 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бюджет Алтайского края в 2023 году увеличится ещё почти на 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня депутаты АКЗС утвердили изменения в закон "О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

"Я немедленно подпишу закон, чтобы все необходимые денежные средства как можно быстрее были направлены на поддержку жителей края. Считаю, решение, которое сегодня вами принято, – это хорошая перспектива для развития Алтайского края", – прокомментировал решение депутатов губернатор Виктор Томенко.

Отметим, что доходы краевого бюджета останутся на прежнем уровне. Расходы увеличатся на 7,454 млрд рублей.