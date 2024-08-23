Бюджет Барнаула вырос почти на миллиард рублей. Откуда деньги и на что их потратят?

Изменения в бюджет приняли депутат городской думы

23 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет Барнаула вырос на 922 млн рублей. Поправки в главный финансовый документ города внесли на заседании городской думы в пятницу, 23 августа. Дополнительные деньги город получил и из своих доходов, и из краевого бюджета. А потратит их на переселение из ветхого жилья, капремонт, строительство и долги. Рассказываем подробности.

Сколько теперь денег в бюджете Барнаула?

До внесения поправок казна краевой столицы на 2024 год была запланирована в таких параметрах:

доходы – 27,8 млрд рублей;

расходы – 29,1 млрд;

дефицит – 1,2 млрд.

После внесения поправок бюджет подрос до:

доходы – 28,7 млрд рублей;

расходы – 29,5 млрд;

дефицит – 816 млн.

Таким образом, бюджет вырос на 922 млн рублей. Данные депутатам представила председатель комитета по финансовой, налоговой и кредитной политике Барнаула Ольга Шернина.

Откуда деньги?

По словам председателя БГД Галины Буевич, в основном средства из следующих источников:

арендная плата за земельные участки и имущества;

дивиденды от акций акционерных обществ;

доходы от продажи имущества;

штрафы.

Всё это - собственные доходы, то, что город заработал сам. Но по традиции были еще средства, которые Барнаул получил из краевого бюджета. Кроме того, часть денег сэкономили на проведении конкурсных процедур.

И на что их потратят?

Итак, расходы вырастут на 446 млн рублей (остальные "новые" деньги пойдут на погашение дефицита, это 476 млн рублей).

Средства из краевого бюджета поступили на конкретные цели:

строительство детского сада в квартале 2032 и школы в квартале 2033;

оплата труда работников муниципальных учреждений;

переселение граждан из аварийного жилья;

горячее питания детей из многодетных семей в школах;

капитальный ремонт жилищного фонда.

"Безусловно, вызывает удовлетворение, что мы сегодня работаем над переселением из ветхих и аварийных домов. Это из важных задач для города. И для нас важна поддержка вышестоящих бюджетов. Также мы успешно решаем задачу обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, и вновь мы строим садик и есть деньги на строительство школ", - акцентировала Галина Буевич.

Остальные средства направят на:

обеспечение жильем малоимущих семей;

предоставление гранта на содержание собак без владельцев;

ремонт дорог;

благоустройство Мемориала Славы на площади Победы;

благоустройство кладбищ;

меры безопасности в образовательных учреждениях;

развитие инженерной инфраструктуры пригородной зоны;

материально-техническую базу образовательных, спортивных и культурных учреждений;

соцподдержку граждан.

Кстати, деньги, которыми "гасят" дефицит пойдут на сокращение муниципального долга. Также на заседании БГД депутаты обновили положения инициативного бюджетирования.

"Программа набирает обороты, поступает все больше заявок. И важно, что изменения будут касаться конкурсных процедур, важно сделать документ, из которого четко понятно, как подать материалы, документы, заявки, а также как именно оцениваются проекты жителей", - пояснила Галина Буевич.