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Бюджет Барнаула вырос почти на миллиард рублей. Откуда деньги и на что их потратят?

Изменения в бюджет приняли депутат городской думы

23 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет Барнаула вырос на 922 млн рублей. Поправки в главный финансовый документ города внесли на заседании городской думы в пятницу, 23 августа. Дополнительные деньги город получил и из своих доходов, и из краевого бюджета. А потратит их на переселение из ветхого жилья, капремонт, строительство и долги. Рассказываем подробности.

Сколько теперь денег в бюджете Барнаула?

До внесения поправок казна краевой столицы на 2024 год была запланирована в таких параметрах:

  • доходы – 27,8 млрд рублей;
  • расходы – 29,1 млрд;
  • дефицит – 1,2 млрд.

После внесения поправок бюджет подрос до:

  • доходы – 28,7 млрд рублей;
  • расходы – 29,5 млрд;
  • дефицит – 816 млн.

Таким образом, бюджет вырос на 922 млн рублей. Данные депутатам представила председатель комитета по финансовой, налоговой и кредитной политике Барнаула Ольга Шернина.

Откуда деньги?

По словам председателя БГД Галины Буевич, в основном средства из следующих источников:

  • арендная плата за земельные участки и имущества;
  • дивиденды от акций акционерных обществ;
  • доходы от продажи имущества;
  • штрафы.

Всё это - собственные доходы, то, что город заработал сам. Но по традиции были еще средства, которые Барнаул получил из краевого бюджета. Кроме того, часть денег сэкономили на проведении конкурсных процедур. 

И на что их потратят?

Итак, расходы вырастут на 446 млн рублей (остальные "новые" деньги пойдут на погашение дефицита, это 476 млн рублей).

Средства из краевого бюджета поступили на конкретные цели:

  • строительство детского сада в квартале 2032 и школы в квартале 2033;
  • оплата труда работников муниципальных учреждений;
  • переселение граждан из аварийного жилья;
  • горячее питания детей из многодетных семей в школах;
  • капитальный ремонт жилищного фонда.

"Безусловно, вызывает удовлетворение, что мы сегодня работаем над переселением из ветхих и аварийных домов. Это из важных задач для города. И для нас важна поддержка вышестоящих бюджетов. Также мы успешно решаем задачу обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, и вновь мы строим садик и есть деньги на строительство школ", - акцентировала Галина Буевич.

Остальные средства направят на:

  • обеспечение жильем малоимущих семей;
  • предоставление гранта на содержание собак без владельцев;
  • ремонт дорог;
  • благоустройство Мемориала Славы на площади Победы;
  • благоустройство кладбищ;
  • меры безопасности в образовательных учреждениях;
  • развитие инженерной инфраструктуры пригородной зоны;
  • материально-техническую базу образовательных, спортивных и культурных учреждений;
  • соцподдержку граждан.

Кстати, деньги, которыми "гасят" дефицит пойдут на сокращение муниципального долга. Также на заседании БГД депутаты обновили положения инициативного бюджетирования.

"Программа набирает обороты, поступает все больше заявок. И важно, что изменения будут касаться конкурсных процедур, важно сделать документ, из которого четко понятно, как подать материалы, документы, заявки, а также как именно оцениваются проекты жителей", - пояснила Галина Буевич.

Барнаул Экономика Бюджет

Комментарии 9

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Бжелы

14:20:00 23-08-2024

Потратят как обычно куда попало

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Гость

14:25:12 23-08-2024

Капитальный ремонт жилищного фонда- очень нужная вещь. Столько людей живут в аварийном и ветхом жилье!И возможности изменить что-то нет

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Гость

15:53:27 23-08-2024

Гость (14:25:12 23-08-2024) Капитальный ремонт жилищного фонда- очень нужная вещь. Столь... Так на капитальный ремонт мы плати ежемесячно в какой-то фонд, а не городу. Посмотрите свою квитанцию ЖКУ.

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Гость

15:51:00 23-08-2024

средства из следующих источников:

арендная плата за земельные участки и имущества;
дивиденды от акций акционерных обществ;
доходы от продажи имущества;
штрафы.///////////////
Можно предположить, что скоро один из источников исчезнет, распродадут последнее городское имущество. Что будет? Не сложно предположить, для компенсации станут увеличивать всевозможные штрафы.

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Гость

16:00:11 23-08-2024

Вон на Красноармейском пятиэтажкам по 60 лет. Срок службы панелек, увы, истекает. Вы думаете, кто-то кинулся их ремонтировать, чтобы срок службы домов увеличился? Обратите внимание на эти панельки.

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Гость

17:19:30 23-08-2024

надо дорожную сеть развивать! очень много узких мест! причем во многих местах вопрос в 30-50 метрах расширения дорог чтобы пробки в разы сократить!

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Гость

18:33:58 23-08-2024

Гость (17:19:30 23-08-2024) надо дорожную сеть развивать! очень много узких мест! причем... Там некому думать. Они мошну набивают.

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Гость

18:34:39 23-08-2024

Нет подотчетности властей. Это самая большая проблема для будущего.

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Гость

19:15:42 23-08-2024

Около 500🍋 получили за счет сдачи в аренду земли под рекламные щиты

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