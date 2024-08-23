Бюджет Барнаула вырос почти на миллиард рублей. Откуда деньги и на что их потратят?
Изменения в бюджет приняли депутат городской думы
23 августа 2024, 14:10, ИА Амител
Бюджет Барнаула вырос на 922 млн рублей. Поправки в главный финансовый документ города внесли на заседании городской думы в пятницу, 23 августа. Дополнительные деньги город получил и из своих доходов, и из краевого бюджета. А потратит их на переселение из ветхого жилья, капремонт, строительство и долги. Рассказываем подробности.
Сколько теперь денег в бюджете Барнаула?
До внесения поправок казна краевой столицы на 2024 год была запланирована в таких параметрах:
- доходы – 27,8 млрд рублей;
- расходы – 29,1 млрд;
- дефицит – 1,2 млрд.
После внесения поправок бюджет подрос до:
- доходы – 28,7 млрд рублей;
- расходы – 29,5 млрд;
- дефицит – 816 млн.
Таким образом, бюджет вырос на 922 млн рублей. Данные депутатам представила председатель комитета по финансовой, налоговой и кредитной политике Барнаула Ольга Шернина.
Откуда деньги?
По словам председателя БГД Галины Буевич, в основном средства из следующих источников:
- арендная плата за земельные участки и имущества;
- дивиденды от акций акционерных обществ;
- доходы от продажи имущества;
- штрафы.
Всё это - собственные доходы, то, что город заработал сам. Но по традиции были еще средства, которые Барнаул получил из краевого бюджета. Кроме того, часть денег сэкономили на проведении конкурсных процедур.
И на что их потратят?
Итак, расходы вырастут на 446 млн рублей (остальные "новые" деньги пойдут на погашение дефицита, это 476 млн рублей).
Средства из краевого бюджета поступили на конкретные цели:
- строительство детского сада в квартале 2032 и школы в квартале 2033;
- оплата труда работников муниципальных учреждений;
- переселение граждан из аварийного жилья;
- горячее питания детей из многодетных семей в школах;
- капитальный ремонт жилищного фонда.
"Безусловно, вызывает удовлетворение, что мы сегодня работаем над переселением из ветхих и аварийных домов. Это из важных задач для города. И для нас важна поддержка вышестоящих бюджетов. Также мы успешно решаем задачу обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, и вновь мы строим садик и есть деньги на строительство школ", - акцентировала Галина Буевич.
Остальные средства направят на:
- обеспечение жильем малоимущих семей;
- предоставление гранта на содержание собак без владельцев;
- ремонт дорог;
- благоустройство Мемориала Славы на площади Победы;
- благоустройство кладбищ;
- меры безопасности в образовательных учреждениях;
- развитие инженерной инфраструктуры пригородной зоны;
- материально-техническую базу образовательных, спортивных и культурных учреждений;
- соцподдержку граждан.
Кстати, деньги, которыми "гасят" дефицит пойдут на сокращение муниципального долга. Также на заседании БГД депутаты обновили положения инициативного бюджетирования.
"Программа набирает обороты, поступает все больше заявок. И важно, что изменения будут касаться конкурсных процедур, важно сделать документ, из которого четко понятно, как подать материалы, документы, заявки, а также как именно оцениваются проекты жителей", - пояснила Галина Буевич.
14:20:00 23-08-2024
Потратят как обычно куда попало
14:25:12 23-08-2024
Капитальный ремонт жилищного фонда- очень нужная вещь. Столько людей живут в аварийном и ветхом жилье!И возможности изменить что-то нет
15:53:27 23-08-2024
Гость (14:25:12 23-08-2024) Капитальный ремонт жилищного фонда- очень нужная вещь. Столь... Так на капитальный ремонт мы плати ежемесячно в какой-то фонд, а не городу. Посмотрите свою квитанцию ЖКУ.
15:51:00 23-08-2024
средства из следующих источников:
арендная плата за земельные участки и имущества;
дивиденды от акций акционерных обществ;
доходы от продажи имущества;
штрафы.///////////////
Можно предположить, что скоро один из источников исчезнет, распродадут последнее городское имущество. Что будет? Не сложно предположить, для компенсации станут увеличивать всевозможные штрафы.
16:00:11 23-08-2024
Вон на Красноармейском пятиэтажкам по 60 лет. Срок службы панелек, увы, истекает. Вы думаете, кто-то кинулся их ремонтировать, чтобы срок службы домов увеличился? Обратите внимание на эти панельки.
17:19:30 23-08-2024
надо дорожную сеть развивать! очень много узких мест! причем во многих местах вопрос в 30-50 метрах расширения дорог чтобы пробки в разы сократить!
18:33:58 23-08-2024
Гость (17:19:30 23-08-2024) надо дорожную сеть развивать! очень много узких мест! причем... Там некому думать. Они мошну набивают.
18:34:39 23-08-2024
Нет подотчетности властей. Это самая большая проблема для будущего.
19:15:42 23-08-2024
Около 500🍋 получили за счет сдачи в аренду земли под рекламные щиты