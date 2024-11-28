Бюджет и награждение юных героев. Как прошла ноябрьская сессия алтайских депутатов

Фоторепортаж c 35-й сессии АКЗС

28 ноября 2024, 14:32, ИА Амител

35-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28 ноября в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Главным вопросом повестки стало принятие в окончательной редакции бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Большинство депутатов поддержали закон о краевом бюджете. Подробнее об этом читайте скоро на amic.ru.

Также на сессии в торжественной обстановке начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров вручил медали МЧС России детям, проявившим мужество, отвагу и спасшим людей в экстремальных обстоятельствах.

Анна Анискина в сентябре 2023 года спасла жизнь молодому мужчине. Когда тот потерял сознание на остановке городского транспорта, она не растерялась и начала проводить сердечно-легочную реанимацию. До прибытия бригады скорой помощи Анна более 5 минут продолжала проводить реанимационные мероприятия, пока ее не сменил врач, сообщает пресс-служба АКЗС.

Роман Клепко откликнулся на призыв о помощи и спас пенсионера. Мужчина в январе 2024 года спустился в водопроводный колодец без верхней одежды, а обратно выбраться не смог из-за обледеневшей лестницы. Услышав из люка крики о помощи, Роман использовал доски и помог пенсионеру выбраться из колодца, после чего вызвал скорую помощь.

Даниил Легкодымов помог выбраться из огня семейной паре. Когда парень увидел горящий дом, он бросился на помощь. Выход уже был отрезан пожаром. Данил разбил окно, помог выбраться через окно хозяйке дома, а потом спас хозяина – нашел его в задымленных комнатах и вывел его также через окно.

35-я сессия АКЗС / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краy

Кроме того, ребята были отмечены медалями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". Награды торжественно вручила сенатор Наталья Кувшинова.

Как прошла последняя осенняя сессия АКЗС, смотрите в нашем фоторепортаже.