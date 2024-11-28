Бюджет и награждение юных героев. Как прошла ноябрьская сессия алтайских депутатов
Фоторепортаж c 35-й сессии АКЗС
28 ноября 2024, 14:32, ИА Амител
28 ноября в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Главным вопросом повестки стало принятие в окончательной редакции бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Большинство депутатов поддержали закон о краевом бюджете. Подробнее об этом читайте скоро на amic.ru.
Также на сессии в торжественной обстановке начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров вручил медали МЧС России детям, проявившим мужество, отвагу и спасшим людей в экстремальных обстоятельствах.
Анна Анискина в сентябре 2023 года спасла жизнь молодому мужчине. Когда тот потерял сознание на остановке городского транспорта, она не растерялась и начала проводить сердечно-легочную реанимацию. До прибытия бригады скорой помощи Анна более 5 минут продолжала проводить реанимационные мероприятия, пока ее не сменил врач, сообщает пресс-служба АКЗС.
Роман Клепко откликнулся на призыв о помощи и спас пенсионера. Мужчина в январе 2024 года спустился в водопроводный колодец без верхней одежды, а обратно выбраться не смог из-за обледеневшей лестницы. Услышав из люка крики о помощи, Роман использовал доски и помог пенсионеру выбраться из колодца, после чего вызвал скорую помощь.
Даниил Легкодымов помог выбраться из огня семейной паре. Когда парень увидел горящий дом, он бросился на помощь. Выход уже был отрезан пожаром. Данил разбил окно, помог выбраться через окно хозяйке дома, а потом спас хозяина – нашел его в задымленных комнатах и вывел его также через окно.
Кроме того, ребята были отмечены медалями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". Награды торжественно вручила сенатор Наталья Кувшинова.
Как прошла последняя осенняя сессия АКЗС, смотрите в нашем фоторепортаже.
15:09:47 28-11-2024
а что не хохотать то, хорошо получаем, живем на барнаульской рублевке, змеиногорском тракте.....
17:38:18 28-11-2024
Гость (15:09:47 28-11-2024) а что не хохотать то, хорошо получаем, живем на барнаульской... Тяжёлая работа должна достойно оплачиваться)
22:50:01 28-11-2024
Сидят холеные с большими зарплатами, а фельдшера последний..... без соли доедают с зарплатой в 25 тысяч. Одумайтесь, все под Богом ходим
23:14:36 28-11-2024
Детям похвала и уважение, а вот депутатам ЕР стыд и позор, не поддержать инициативу по поднятию выплат скорой помощи это просто дно, так ещё после последнего повышения зарплаты стали получать ещё меньше. По итогу имеем что всем подняли кроме скорой помощи. И по телевизору только трёп о том что мы знаем о проблеме, мы работаем, а в крысу закон не принимаем.
00:24:33 29-11-2024
Скорую помощь кинули!
12:02:59 02-12-2024
Александр (00:24:33 29-11-2024) Скорую помощь кинули!... И не только скорую …
10:07:06 29-11-2024
Поддержите скорую помощь. Год ждем, год надеемся, а вы так поступаете. Действительно играете в пинг понг....