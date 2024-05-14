В "Тьютории" открывают очередной набор абитуриентов после 9 и 11 классов

14 мая 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KZ13J

Студенты колледжа / Фото: "Тьютория"

Думаешь, куда поступать в Барнауле? Хочешь попасть на бюджет? Колледж "Тьютория" приглашает студентов на бесплатное обучение после 9 или 11 классов. Одно бюджетное место можно даже получить в подарок по результатам розыгрыша. Рассказываем, на какие специальности ведут набор и как побороться за бесплатное обучение.

Актуальные направления для поступления

В этом году "Тьютория" ведет набор по трем востребованным специальностям:

09.02.07 "Информационные системы и программирование". 40.02.04 "Юриспруденция". 38.02.06 "Финансы".

Учебное заведение успешно прошло аккредитацию на специальность "Информационные системы и программирование". "Юриспруденция" тоже новое направление. Теперь студенты могут связать свою карьеру с правоохранительной деятельностью или юридической практикой.

У "Тьютории" уже было два успешных выпуска, при этом ребята устроились на хорошие должности, некоторые продолжили обучение в вузах.

Студенты колледжа / Фото: "Тьютория"

Условия поступления

Выпускников 9 и 11 классов зачисляют в колледж по результатам собеседования, при этом средний балл аттестата и результаты ОГЭ не имеют первостепенного значения.

Для ребят, не сдавших ОГЭ, колледж предлагает особые условия: зачисление в качестве слушателя с пересдачей ОГЭ на следующий год и зачислением на второй курс.

Подробности на сайте tutoriya.ru.

Розыгрыш бюджетного места

Выиграть бесплатное обучение в колледже можно, участвуя в розыгрыше. Он проходит в соцсетях колледжа. Условия максимально простые и прозрачные. Чтобы с ними ознакомиться и подать заявку, переходи по ссылке https://tutoriya-free.quizgo.site.

Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел. Результаты объявят 31 мая 2024 года в прямом эфире.

Не упустите возможность стать студентом колледжа нового поколения бесплатно на весь период обучения. Вы сэкономите 79 тыс. рублей в год (это 316 тыс. рублей за все время обучения в колледже).

Ознакомиться с условиями розыгрыша можете по телефону +7 (800) 250-62-49 , а также по ссылке https://vk.com/tutoriyacollege.

"Тьютория"

Адрес главного кампуса: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 120б

Тел.: 8-800-250-62-49

Почта: info@etginpro.ru

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