Бюст разведчика-нелегала Виталия Нуйкина открыли в Барнауле. Фото

На церемонию открытия приехали члены семьи Виталия Алексеевича

10 декабря 2024, 12:51, ИА Амител

Открытие бюста разведчика-нелегала Виталия Нуйкина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На алтайской земле почтили память Виталия Нуйкина, настоящего героя и легенды советской разведки. В торжественной обстановке в Барнауле открыли бюст легендарного разведчика-нелегала.

На церемонии собрались самые близкие Виталия Алексеевича: жена Людмила, сын Андрей и внучка Елена. Почтить память героя также приехали высокие гости из Москвы и представители власти Алтайского края.

"Мы много знаем о наших разведчиках, легендах, нелегалах, но в тоже время так мало. Я очень рад, что сегодня для нас стала доступна какая-то часть жизни, служения, подвигов, достижений Виталия Алексеевича и Людмилы Ивановны. Алтайская земля дала нашей стране очень много героев, чьи имена и подвиги мы знаем и помним. Однако именно герои разведки становятся доступны для нас только через годы. Но, несмотря на это, их вклад в развитие России неоценим. Благодаря их службе, долгу, самоотверженности обеспечивается обороноспособность и безопасность нашей Родины", – выступил на церемонии губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Инициатива увековечить память Нуйкина принадлежит Владимиру Мединскому и Сергею Нарышкину. Бронзовый бюст работы скульптора Дмитрия Салычева стал настоящим украшением города.

Слова благодарности за проделанную работу всем причастным выразили члены семьи Виталия Нуйкина:

"Спасибо вам за такое внимание к моему мужу Виталию Алексеевичу и его работе. Считаю, что увековечивать память настоящих патриотов своей Родины необходимо, для того чтобы молодежь видела перед собой наглядный пример жизни во благо страны. Не зря говорят: где родился, там и пригодился. Душой он теперь навсегда останется на родной земле, а бюст будет не просто местом памяти, но и символом, который объединяет историю и патриотизм, напоминая о цене мира и свободы. Большое спасибо Барнаулу и Алтайскому краю за теплый прием, внимание и уважение", – отметила супруга Людмила.

Сын Виталия Алексеевича Нуйкина, Андрей, отметил, что имена героев службы разведки зачастую лишены права на славу, не разглашаются в интересах государства.

Справка: Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфеновского района Алтайского края в семье служащих.

Вместе с женой, Нуйкиной Людмилой Ивановной, также разведчицей-нелегалом, до 1986 года работал более чем в 18 странах мира. Супруги зарегистрировали фирму во Франции в 1970-е годы и похитили военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Также Нуйкины собирали информацию о военно-политической обстановке в Западной Европе.

Принадлежность Людмилы Нуйкиной к нелегальной разведке рассекретили в сентябре 2017 года. Имя ее супруга было засекречено до января 2020-го.