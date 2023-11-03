109 лет назад был впервые выдан патент на бюстгальтер

03 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Первый прообраз современного бюстгальтера



Первая четверть ХХ века

Первая четверть ХХ века

Первая четверть ХХ века

Конец 1930-х

1950-е

1950-е

1950-е















Первые бюстгальеры / Фото: Wikimedia Commons, pikabu.ru

3 ноября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб был выдан первый патент на изобретение бюстгальтера. Девушка создала конструкцию из двух платков и ленты вместо привычных тогда жестких корсетов. И продала производителю корсетов: компании The Warner Brothers Corset.

На самом деле первые упоминания о подобии лифчиков были на римских гравюрах III века до н. э., изображающих пышнотелых красавиц. Они были похожи на простые тканевые ленты, закрывающие грудь.

В 1550 году королева Франции Екатерина Медичи изобретает корсет – прародитель современного лифчика. Вначале они были из железа, а со временем сменились на более щадящие: с ребрами из китового уса и ткани.

В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России – бюстодержателем. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в США вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику.

Еще одно любопытное открытие было сделано совсем недавно: в 2012 году. Австрийские археологи нашли лифчик середины XV века. Во время капитального ремонта средневекового замка Ленгберг в провинции Восточный Тироль в одном из помещений пристройки была найдена коллекция из 2700 предметов одежды, которую носили шестьсот лет назад и в которой оказались четыре бюстгальтера, очень похожих на современные.

Как выглядели первые бюстгальтеры – в нашей фотоленте.