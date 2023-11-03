Бюстодержатели. Самая волнующая часть женского гардероба отмечает день рождения
109 лет назад был впервые выдан патент на бюстгальтер
03 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
- Первый прообраз современного бюстгальтера
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- Первая четверть ХХ века
- Первая четверть ХХ века
- Первая четверть ХХ века
- Конец 1930-х
- 1950-е
- 1950-е
- 1950-е
3 ноября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб был выдан первый патент на изобретение бюстгальтера. Девушка создала конструкцию из двух платков и ленты вместо привычных тогда жестких корсетов. И продала производителю корсетов: компании The Warner Brothers Corset.
На самом деле первые упоминания о подобии лифчиков были на римских гравюрах III века до н. э., изображающих пышнотелых красавиц. Они были похожи на простые тканевые ленты, закрывающие грудь.
В 1550 году королева Франции Екатерина Медичи изобретает корсет – прародитель современного лифчика. Вначале они были из железа, а со временем сменились на более щадящие: с ребрами из китового уса и ткани.
В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России – бюстодержателем. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в США вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику.
Еще одно любопытное открытие было сделано совсем недавно: в 2012 году. Австрийские археологи нашли лифчик середины XV века. Во время капитального ремонта средневекового замка Ленгберг в провинции Восточный Тироль в одном из помещений пристройки была найдена коллекция из 2700 предметов одежды, которую носили шестьсот лет назад и в которой оказались четыре бюстгальтера, очень похожих на современные.
Как выглядели первые бюстгальтеры – в нашей фотоленте.
09:25:32 03-11-2023
Хочу, чтоб в моду вернулся бюстгальтер пуля, как у Мэрилин Монро. А летом требую, чтобы красивые девчонки имели право ходить топлесс! ^_^
10:18:48 03-11-2023
ыть (09:25:32 03-11-2023) Хочу, чтоб в моду вернулся бюстгальтер пуля, как у Мэрилин М... Поддерживаем всем коллективом СМУ-47
10:36:13 03-11-2023
ыть (09:25:32 03-11-2023) Хочу, чтоб в моду вернулся бюстгальтер пуля, как у Мэрилин М... Большого ума человек, сразу видно.....
12:30:13 03-11-2023
бесовская одёжа, как же достали эти лифчики
12:52:48 03-11-2023
Мужские руки! Вот настоящие бюстодержатели! А не эти вот тряпочки какие-то...
17:11:36 03-11-2023
Гость (12:52:48 03-11-2023) Мужские руки! Вот настоящие бюстодержатели! А не эти вот тря... Кто сказал, что у Жанетты Грудь немножечко пышна? Пустяки! В ладони этой Вся поместится она.